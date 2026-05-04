Desde diciembre de 2023, cuando Javier Milei asumió la presidencia de la Nación, las empresas del Merval valen u$s 38.000 millones, más que antes de su mandato. La capitalización bursátil de Transener subió 354% y es la que más aumentó su valor en dólares. Le siguen Supervielle, con 350%, Galicia (+329%), Macro (+325%), YPF (+302%), BBVA (+295%), VALO (+243%), TGN (+227%) y Byma (+216%). Tobías Sánchez, portfolio manager de Cocos, advierte que hubo una tendencia generalizada por los activos argentinos desde que arrancó la presidencia de Milei. “Se produjo un upside considerable hacia el sector bancario, de la mano del crédito, que empezó a apalancar a la economía", dice. “Luego, la volatilidad de tasas por las elecciones legislativas de medio término trajo una contracción fuerte en el crédito, que hizo subir los niveles de morosidad, y los bancos fueron perdiendo esa tendencia alcista”, analiza. Fue ahí cuando empezaron a ganar fuerza las energéticas, de la mano de la suba del precio del barril del petróleo, mientras que los papeles indexados, como Aluar y Tenaris, fueron los perdedores, por la mayor apertura comercial que trajo una mayor competitividad, y un dólar que se fue apreciando en lo que va de este gobierno. Sánchez cree que al Merval le queda upside, explicado por la baja del riesgo país, que hará que la tasa de descuento de los flujos futuros sea cada vez mayor y, por ende, la valuación de las empresas sea mayor. Hace hincapié en los sectores ganadores de la actualidad argentina, como los son la energía y el oil&gas. “El proceso de apreciación cambiaria en Argentina desde que asumió Milei ha sumado valor en dólares, tanto a los activos como a los pasivos en moneda local", apunta Sánchez. “Si miramos el Merval en moneda doméstica desde que ganó las elecciones el oficialismo en segunda vuelta tenemos que el inversor ganó en términos reales un 2,1% por cada peso invertido desde que Milei fue electo presidente, por lo que no ha sido una inversión atractiva, más allá de la valorización en dólares bajo esta óptica”, precisa Andrés Reschini, quien dirige la consultora F2. Hacia adelante Argentina debe mostrar capacidad de generar valor real y atraer inversiones. Por ahora los sectores que están mejor parados son energía, al que esta administración le ha dado especial impulso, pero que es una muestra de lo que las políticas a largo plazo pueden generar ya que empezó con gobiernos anteriores, y todo lo vinculado a la exportación. “Si mejoran las señales de apoyo social al gobierno el sector bancario puede acelerar y probablemente también la construcción. La gran duda está en el consumo”, concluye Reschini.