Las cuentas remuneradas siguen siendo una de las herramientas más utilizadas por quienes buscan obtener un rendimiento diario sobre los pesos sin inmovilizar el dinero. En un escenario de tasas más bajas respecto de meses anteriores, las diferencias entre billeteras virtuales vuelven a cobrar relevancia.

Actualmente, algunas plataformas pagan apenas por encima del 18% nominal anual , mientras que otras todavía ofrecen retornos cercanos al 30%.

Sin embargo, la tasa no es el único dato importante: varias billeteras establecen límites de saldo remunerado, por lo que el rendimiento efectivo puede variar considerablemente según cuánto dinero mantenga cada usuario en cuenta.

Las billeteras virtuales que más pagan

Con las tasas vigentes informadas a fines de mayo de 2026, así queda el ranking de menor a mayor rendimiento.

Naranja X: 18% TNA

Naranja X ofrece actualmente una Tasa Nominal Anual (TNA) del 18% sobre los saldos depositados en su cuenta remunerada.

La plataforma establece un tope máximo de $1.000.000 remunerados. Es decir, los intereses diarios se generan únicamente hasta ese monto . El dinero que exceda ese límite no produce rendimiento.

La tasa informada se encuentra vigente desde el 27 de mayo de 2026.

En términos prácticos, un usuario con $500.000 depositados obtendría un rendimiento diario aproximado cercano a los $246 antes de impuestos o eventuales modificaciones en la tasa.

Ualá: 20% TNA

Ualá se ubica dos puntos porcentuales por encima de Naranja X y actualmente ofrece una TNA del 20%.

Al igual que otras fintech, también posee un límite de saldo remunerado : la tasa aplica hasta un máximo de $1 millón depositado.

La actualización de la tasa fue informada el 24 de mayo de 2026.

Con ese rendimiento, un saldo de $500.000 puede generar aproximadamente $274 diarios.

Carrefour Banco: 22% TNA

La cuenta remunerada de Carrefour Banco paga actualmente una TNA del 22%.

Según la información publicada por la entidad, permite ingresos mensuales de hasta $4.356.000 y no informa límites específicos sobre el saldo remunerado dentro de esa condición.

La tasa se encuentra vigente desde el 21 de mayo de 2026.

En este caso, un capital de $500.000 puede producir un rendimiento diario aproximado de $301.

Fiwind: 27% TNA

Fiwind encabeza el ranking relevado con una TNA del 27%, convirtiéndose actualmente en la billetera virtual que más paga entre las opciones analizadas.

No obstante, la plataforma fija un tope de $750.000 para el saldo remunerado. Además, aclara que la bonificación “no garantiza vigencia y puede cambiar o discontinuarse”.

La tasa vigente fue actualizada el 27 de mayo de 2026.

Con una TNA del 27%, un usuario con $500.000 podría generar alrededor de $370 diarios antes de impuestos.

Cuánto rinde cada billetera con $500.000 depositados

Tomando como referencia un saldo de $500.000, las diferencias de rendimiento diario quedan de la siguiente manera:

Naranja X (18% TNA): cerca de $246 por día.

Ualá (20% TNA): alrededor de $274 diarios.

Carrefour Banco (22% TNA): aproximadamente $301 diarios.

Fiwind (27% TNA): cerca de $370 diarios.

La diferencia mensual entre una cuenta que paga 18% y otra que ofrece 27% puede superar los $3.500 sobre un mismo capital de $500.000.

¿Cómo se calcula el rendimiento diario?

Las billeteras virtuales remuneran el dinero utilizando una tasa nominal anual, conocida como TNA. Para estimar cuánto interés genera el saldo depositado suele utilizarse la siguiente fórmula:

Interés diario = Capital × (TNA ÷ 365)

El cálculo permite obtener una aproximación del rendimiento diario, aunque el resultado final puede variar según la forma en que cada plataforma acredita intereses y las eventuales modificaciones de tasa.

Billeteras virtuales: ¿qué conviene mirar además de la tasa?

Aunque el porcentaje de rendimiento suele ser el dato más visible, existen otros aspectos importantes al momento de elegir una cuenta remunerada:

el límite máximo de saldo que genera intereses;

la frecuencia con la que cambian las tasas;

la disponibilidad inmediata del dinero;

los límites de transferencias o ingresos;

y las condiciones específicas de cada plataforma.

Por eso, dos billeteras con tasas similares pueden terminar ofreciendo rendimientos efectivos distintos dependiendo del monto que mantenga cada usuario en cuenta.

Además, las TNA pueden modificarse prácticamente en cualquier momento, ya que no funcionan como un plazo fijo tradicional donde la tasa queda congelada desde el inicio de la colocación.