En un mercado donde cada vez más inversores buscan dolarizarse y salir de las alternativas tradicionales, los Cedears se consolidan como una de las opciones más elegidas para acceder a activos globales desde la Argentina. Dentro de este universo, los ETF ganan terreno por una razón clave: permiten invertir en sectores completos de la economía mundial sin concentrar el riesgo en una sola empresa. En ese contexto, los especialistas empiezan a señalar cuáles son los fondos que concentran hoy las mejores oportunidades. El avance de los Cedears se da en paralelo a un cambio en el comportamiento de los ahorristas. Aunque las opciones tradicionales como el plazo fijo continúan liderando, cada vez más inversores comienzan a incorporar instrumentos más sofisticados. En diálogo con El Cronista, Nahuel Bernués, economista, asesor financiero y fundador y CEO de Quaestus Advisory explica que este proceso también tiene un componente generacional. Mientras el inversor tradicional mantiene estrategias más estáticas, los más jóvenes operan desde plataformas digitales, tienen mayor exposición a activos globales y “rotan sus carteras con mayor frecuencia, aunque a veces pecan de tener horizontes de inversión demasiado cortos”. En este escenario, los Cedears aparecen como una herramienta clave para diversificar carteras. El especialista destaca tres ventajas claves de este instrumento financiero: De todos modos, el especialista remarcó que no se trata de una opción para cualquier perfil: “El perfil que puede considerar cedears es el de un inversor con un horizonte mínimo de mediano plazo (idealmente 2 años o más), que entienda que está comprando renta variable y que busque complementar una cartera con exposición a activos internacionales. No es un instrumento para quien necesita liquidez inmediata o no tolera ver su posición caer un 10-15% en el corto plazo”. Dentro del universo de Cedears, los ETF se destacan se posicionan como una de las opciones más recomendadas por los especialistas. “Más que ir por seleccionar empresas puntuales, hoy el inversor argentino tiene acceso a cedears de ETFs que permiten diversificar dentro de un sector completo en vez de concentrar el riesgo en un solo nombre”, explicó Bernués. Este tipo de instrumentos permiten captar tendencias globales sin depender del desempeño de una única compañía, lo que resulta especialmente atractivo en contextos de incertidumbre. De acuerdo con los especialistas, hay cuatro ETF que hoy aparecen entre los más seguidos por los inversores por su potencial de crecimiento y su peso en sectores clave de la economía global. El ETF tecnológico sigue siendo el principal foco de interés, impulsado por el desarrollo de inteligencia artificial, la expansión del cloud computing y la demanda de semiconductores. “Actualmente, el sector tecnológico sigue siendo el protagonista, especialmente todo lo vinculado a la inteligencia artificial”, destacó Joaquín Tarallo, CFA y director y Head de Inversiones en Tarallo S.A. Sin embargo, el experto advirtió que es clave mantener cautela por las valuaciones elevadas y las expectativas de crecimiento que ya están incorporadas en los precios. El sector energético vuelve a ganar protagonismo, apalancado tanto por la evolución de los precios del petróleo como por el aumento en la demanda de energía eléctrica, especialmente por el crecimiento de los data centers. El ETF del sector salud aparece como una alternativa más defensiva dentro de la cartera. Su atractivo radica en drivers estructurales como el envejecimiento poblacional y la innovación en tratamientos, como la biotecnología. Para quienes buscan una exposición más amplia al sector tecnológico sin apostar a una sola compañía, el ETF que replica al Nasdaq 100 (QQQ) se posiciona como una de las opciones más recomendadas. Tarallo lo destaca como una alternativa equilibrada, ya que permite invertir en las principales 100 empresas tecnológicas del mundo en un solo instrumento.