En un mercado que cerró 2025 con cifras récord de financiamiento privado, las Obligaciones Negociables (ON) se hacen lugar en el ecosistema de los ahorristas. Éstas ofrecen un esquema que brinda menor incertidumbre sobre el flujo de fondos ya que el inversor sabe de antemano cuánto y cuándo cobrará.

Bajo el marco de la Ley de Mercado de Capitales (Ley 26.831) y la regulación de la Comisión Nacional de Valores (CNV), la empresa emisora de la ON se compromete contractualmente a devolver el capital y pagar una tasa de interés preestablecida.

Pero, para navegar este mercado con éxito, es clave conocer de principio a fin la mecánica detrás del título: desde la moneda en que se percibe la renta hasta los riesgos y beneficios impositivos que definen la rentabilidad real .

¿Qué es una Obligación Negociable?

Una Obligación Negociable (ON) es un instrumento de renta fija emitido por empresas privadas. En términos simples, es un título de deuda: cuando comprás una ON , le estás prestando dinero a una compañía para que financie sus proyectos o expanda sus operaciones.

A diferencia de un préstamo bancario tradicional, donde la empresa le debe a una sola entidad, con las ON la deuda se atomiza entre miles de inversores. A cambio de ese préstamo, la empresa se compromete contractualmente a:

Devolver el capital invertido en una fecha determinada.

Pagar intereses (cupones) de forma periódica.

La diferencia clave: ON vs. Acciones y Bonos

Es fundamental no confundir estos instrumentos:

ON vs. acciones

Al comprar acciones, sos “dueño” de una parte de la empresa y asumís el riesgo de su rentabilidad (renta variable). Con la ON, la empresa está obligada a pagarte lo pactado, independientemente de si tuvo un año récord o no.

ON vs. bonos soberanos

Mientras que los bonos estatales dependen de la salud fiscal del país, las ON dependen de la solvencia y el flujo de caja de la empresa privada que las emite .

El ciclo de la ON

Desde su concepción por parte de la empresa hasta que el capital regresa a manos del inversor, este es el paso a paso operativo y financiero de la Obligación Negociable (ON).

Mercado primario

El ciclo comienza cuando una entidad (empresa privada) detecta una necesidad de financiamiento, ya sea para expandir su capacidad productiva, lanzar un nuevo producto o refinanciar deudas previas.

En esta instancia la empresa establece el monto total que desea recaudar , el plazo de vencimiento, la tasa de interés y la moneda de pago y se abre el periodo de suscripción donde los inversores ofrecen su capital.

El prospecto de emisión

Antes de que el dinero cambie de manos, la empresa publica el Prospecto de Emisión. Este documento es el contrato técnico que rige toda la vida del instrumento. Es fundamental que el inversor lo analice, ya que allí se detallan:

El cronograma de pagos.

Las garantías ofrecidas.

La calificación de riesgo asignada por agencias externas.

El destino que se les dará a los fondos captados.

La generación de renta

Una vez que la ON está en manos del inversor, comienza la etapa de rendimiento, que se divide en dos vías:

Cobro de intereses (Cupones)

La empresa paga intereses de forma periódica (mensual, trimestral, semestral o anual) según lo pactado. Es la “renta” propiamente dicha por haber prestado el dinero.

Devolución del capital (Amortización)

Al llegar a fechas determinadas o al final del plazo, la empresa devuelve el dinero invertido originalmente.

Si devuelve todo al final, se denomina formato bullet . Si lo hace en cuotas, se denomina amortización gradual .

El mercado secundario

Durante la vida de la ON, el inversor no está obligado a permanecer hasta el final . Los títulos se negocian en el mercado secundario (la Bolsa).

Liquidez

Permite vender el título a otro inversor en cualquier día hábil para recuperar el dinero de inmediato.

Fluctuación de precio

El valor de venta puede ser mayor o menor al valor original (nominal) , dependiendo de la oferta, la demanda, las tasas de interés del mercado y la solvencia percibida de la empresa en ese momento.

Finalización del ciclo

El ciclo concluye formalmente cuando ocurre uno de estos dos eventos:

Vencimiento

Se cumple el plazo total, la empresa cancela la última cuota de capital e intereses, y el título deja de existir.

Rescate anticipado

Algunas ON incluyen cláusulas que permiten a la empresa devolver el capital antes de tiempo (generalmente pagando una prima al inversor) si las condiciones financieras le resultan favorables.

Este ciclo integral permite que la ON funcione como un flujo de caja predecible, convirtiéndose en una herramienta técnica de precisión para la planificación financiera a mediano y largo plazo.

El abanico de activos: clasificación y variantes de las ON

No todas las Obligaciones Negociables se comportan de la misma manera . El mercado ofrece diversas estructuras que permiten al inversor sofisticar su cartera según tres ejes principales: la moneda de pago, la estructura de la tasa de interés y las condiciones de emisión.

Según la moneda y cobertura cambiaria

Es, probablemente, la distinción más relevante en el mercado local, ya que define el grado de protección ante la volatilidad del tipo de cambio:

Dólar hard (dólar cable o MEP)

Son emisiones donde tanto la suscripción como el pago de cupones y capital se realizan en dólares billete . Son el instrumento predilecto para quienes buscan una renta dolarizada pura.

Dólar linked

Estos títulos están denominados en dólares, pero se integran y se cobran en pesos al tipo de cambio oficial mayorista vigente a la fecha de cada pago. Funcionan como un seguro de cambio, protegiendo al inversor ante un eventual salto devaluatorio.

Pesos (Badlar o CER)

Orientadas a quienes operan en moneda nacional. Pueden ajustar por la tasa Badlar (tasa de plazos fijos de bancos privados) o por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que sigue la evolución de la inflación.

Según la tasa de interés

La estructura de la renta define la previsibilidad del flujo de fondos:

Tasa fija

Ofrece una certidumbre total, ya que el cupón se establece en un porcentaje inamovible (por ejemplo, 8% anual) desde el inicio hasta el vencimiento.

Tasa variable o mixta

El rendimiento está atado a un índice de referencia más un margen adicional (spread) . También existen las ON “Cupón Cero”, que no pagan intereses periódicos sino que se compran con un descuento sobre su valor nominal, generando la ganancia al momento del cobro final.

Variantes y estructuras especiales

Existen cláusulas específicas que pueden modificar la naturaleza del título:

ON convertibles

Otorgan al inversor el derecho, pero no la obligación, de canjear sus títulos de deuda por acciones de la compañía emisora en una fecha determinada, transformándose de acreedor en socio.

ON garantizadas

Cuentan con un respaldo adicional, que puede ser una garantía real (activos de la empresa), una fianza de otra entidad o, en el caso de las PyMEs, el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), lo que reduce el riesgo de incumplimiento.

ON sustentables (bonos verdes o sociales)

Son emisiones cuyo destino de fondos está estrictamente vinculado a proyectos con impacto ambiental o social positivo, un segmento en creciente expansión dentro del mercado de capitales moderno.

Tené en cuenta que elegir alguna de estas variantes no debe depender solo del rendimiento nominal. En un entorno de brecha cambiaria o inflación persistente, la naturaleza de la moneda de pago y el índice de ajuste son los que determinan la tasa de retorno real de la inversión.

¿Por qué invertir en Obligaciones Negociables?

Las Obligaciones Negociables se convirtieron en un activo central en los portafolios modernos por su capacidad para resolver problemas financieros específicos.

Su atractivo reside en la combinación de tres factores: certeza, diversificación y rendimiento.

Previsibilidad y flujo de caja

A diferencia de las acciones, donde la renta depende de la volatilidad del mercado y las decisiones de dividendos de la empresa, las ON ofrecen un mayor grado de certidumbre.

Al ser instrumentos de renta fija, el inversor recibe una promesa cierta de repago futuro. Esta característica permite planificar flujos de ingresos periódicos , ya que se conoce con exactitud el calendario de cobros y el rendimiento final al momento de la suscripción.

Diversificación del riesgo corporativo

Invertir en ON permite atomizar el riesgo. En lugar de depender exclusivamente de la evolución de los bonos soberanos, vinculados a la situación fiscal del país, el inversor puede apostar por la solvencia de compañías líderes en sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones o agroindustria.

Como señalan analistas del sector, estas obligaciones permiten diversificar la cartera, reduciendo la exposición al riesgo estatal y vinculando el capital a la productividad real de empresas con “buenos fundamentales”.

Rendimientos competitivos en moneda extranjera

En el contexto actual, las ON ofrecen tasas de retorno que superan a las opciones de ahorro tradicionales. Mientras que un plazo fijo o una cuenta de ahorro convencional suelen ofrecer rendimientos mínimos, los bonos corporativos de primera línea se sitúan hoy en el rango del 8% al 10% anual en dólares .

Para perfiles más agresivos, existen opciones en el mercado que alcanzan rendimientos superiores al 10%, lo que representa una de las mejores relaciones riesgo-retorno para el capital dolarizado dentro del sistema formal.

Liquidez y flexibilidad operativa

La existencia de un mercado secundario dinámico asegura que el capital no quede cautivo. Si surge una necesidad de liquidez inmediata, el inversor puede liquidar sus posiciones en 48 horas (o incluso en 24 horas según el plazo de liquidación elegido) al precio de mercado.

Esta flexibilidad convierte a la ON en una herramienta mucho más ágil que un plazo fijo o un fondo inmobiliario.

El atractivo de estos instrumentos se completa con su eficiencia operativa. Hoy, cualquier persona con una cuenta comitente puede acceder a deuda de empresas de primer nivel , un terreno que años atrás estaba reservado casi exclusivamente para grandes inversores.

Factores de riesgo y estrategias de mitigación

Aunque las Obligaciones Negociables se encuadran en el segmento de la renta fija, no están exentas de contingencias. La clave para un inversor exitoso no es evitar el riesgo, sino identificarlo, medirlo y diversificarlo.

Riesgo crediticio (o de default)

La posibilidad de que la empresa emisora no pueda cumplir con el pago de intereses o la devolución del capital es un riesgo relevante.

Para afrontarlo, la herramienta principal es la Calificación de Riesgo. Agencias especializadas analizan los balances y el flujo de caja de la empresa para asignarle una nota (ej. AAA, AA, B). Además, se recomienda la selectividad, priorizando sectores con ingresos dolarizados o posiciones dominantes en su mercado.

Riesgo de liquidez

Este riesgo ocurre cuando un inversor necesita vender su título antes del vencimiento pero no encuentra compradores inmediatos en el mercado secundario , o debe aceptar un precio muy castigado para concretar la venta.

Optar por emisiones de empresas de primera línea (blue chips) que operan volúmenes diarios importantes es una estrategia útil. Esto asegura que el “spread” ( la diferencia entre el precio de compra y venta ) sea mínimo.

Riesgo de precio y tasa de interés

Si bien la ON promete pagar un monto fijo al final, su precio en el mercado secundario fluctúa diariamente. Si las tasas de interés generales del mercado suben, el precio de las ON existentes suele bajar.

La estrategia acá es la planificación del horizonte temporal. Si el inversor tiene la intención de mantener el título hasta su vencimiento, las oscilaciones diarias de precio no afectan su rentabilidad final pactada.

Riesgo de duration (plazo)

Ante escenarios de baja de tasas, muchos inversores se ven obligados a buscar títulos con vencimientos más largos (ej. a 7 años) para mantener niveles de rentabilidad altos.

Para perfiles conservadores, se recomienda una escalera de vencimientos: repartir la inversión en títulos que venzan en diferentes años (2026, 2027, 2029) para no quedar expuesto a un solo ciclo económico.

El consejo de los especialistas