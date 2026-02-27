Ante la abrupta caída en 2026 de las empresas tecnológicas que lideran la carrera por la Inteligencia Artificial, el mercado optó por la prudencia y la cautela. Las dudas sobre las multimillonarias inversiones en Capex generó una corrección en las “Magnificent Seven”. Microsoft retrocedió 18,5% en lo que va de 2026, Amazon bajó 10,4%, Tesla perdió 9,9%, Nvidia 2,4%, Meta cayó 2,2%, y Google 1,4 por ciento. Esa caída motivó que inversores rotaran hacia papeles defensivos y menos expuestos a la IA. Los más conservadores empiezan a preguntarse si no conviene correrse del “trade de moda” y volver a negocios más previsibles, con flujos estables y menor volatilidad. ¿Cuáles son las acciones que recomienda el mercado para los que prefieren una cartera más conservadora, sin papeles enfocados en la Inteligencia Artificial? Antes de elegir papeles concretos, el punto de partida para los inversores es definir la estrategia: 1. Priorizar sectores defensivos. Son aquellos cuya demanda se mantiene estable incluso en recesión: consumo básico, salud, utilities y energía tradicional. 2. Buscar flujo de caja estable y dividendos. Empresas con historial consistente de pago de dividendos y baja volatilidad tienden a amortiguar mejor las caídas del mercado. 3. Evitar valuaciones exigentes. Gran parte del rally vinculado a IA elevó los múltiplos de las tecnológicas. Un inversor conservador debería enfocarse en compañías con ratios precio/ganancias (P/E) razonables y balances sólidos. 4. Analizar el endeudamiento. En un entorno de tasas aún relativamente altas, la estructura de deuda importa. Las firmas con bajo apalancamiento ofrecen mayor resiliencia. 5. Diversificar geográficamente y por sector. Incluso un perfil conservador necesita diversificación para reducir riesgo específico. Renunciar al “boom” de la IA implica aceptar que probablemente no se capturen los mayores rendimientos del ciclo tecnológico actual. Sin embargo, un enfoque conservador prioriza otra cosa: estabilidad, menor volatilidad y generación de ingresos. “La IA no es necesariamente para todos. Los perfiles conservadores, con horizonte corto y baja tolerancia a la volatilidad, deberían evitar sobreexponerse en 2026. El fuerte capex de las tecnológicas eleva deuda y reduce recompras, generando dudas por parte de los inversores y esto se traduce en oscilaciones”, asegura a El Cronista Pedro Moreyra, director de Guardian Capital. “Invertir en IA requiere una mentalidad de plazo largo y capacidad de aprovechar correcciones para reforzar posiciones, no huir. Atrás quedaron los años donde cualquier empresa que se relacionaba o mencionaba las palabras IA subía”, agregó el especialista. Sin embargo, para el inversor conservador no se trata de ganarle al mercado todos los años, sino de atravesar los ciclos con menos sobresaltos. “Para quienes buscan exposición selectiva, ponderamos a Nvidia, Alphabet y Amazon por liderazgo, datos y generación de caja. Como alternativa diversificada, el ETF S&P 500 vía SPY permite capturar ganadores del rally, de manera más diversificada y sin riesgo extremo de elección individual”, sugiere Moreyra. En un contexto global aún marcado por tensiones geopolíticas y valuaciones exigentes en tecnología, una cartera basada en consumo básico, salud, energía tradicional y utilities puede ofrecer un equilibrio razonable entre rendimiento y protección. Moreyra remarca que el auge inversor -más de u$s 650.000 millones en 2026- implica transformación productiva y expansión de la frontera económica: “No todos sobrevivirán: será un mercado “winner takes most”. Por eso, quienes no deseen IA pueden optar por sectores defensivos, industriales o energía. La clave es diversificación y disciplina en un ciclo estructural de largo plazo". Otra estrategia empleada por inversores conservadores es apostar por ETF de carácter defensivo. De esa manera, reducen el margen de volatilidad y riesgo que enfrenta un papel en particular. ¿Cuáles son esos ETF? Esos instrumentos permiten diversificar la cartera y reducir riesgo específico de compañías tecnológicas.