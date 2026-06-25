Los contratos de futuros de dólar mayorista se negocian en A3 a $ 1653 para diciembre, $ 1718 para febrero y $ 1819 para mayo del año que viene.

El dólar hoy vale lo mismo que el 1° de enero, pero hubo una inflación del 15% en los primeros cuatro meses del año. Por ende, si a los $ 1495 se le suma ese 15% del IPC el precio se iría a $ 1715.

Dólar movedizo

Para Emilio Botto, Jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, “el dólar oficial empieza a dar señales de que quiere moverse. Los futuros a diciembre se negocian en torno a $1653″.

“Esa curva implica una tasa implícita del 24% anual, muy por debajo de la inflación proyectada en 32% según la mediana del REM que hace el Central entre los 10 que más aciertan. El mismo relevamiento marca $ 1600 para fin de año, lo que deja un atraso cambiario del orden del 16%.”

“El tipo de cambio real multilateral confirma la foto: con una apreciación de -9,4% interanual frente a monedas duras, el peso se ha fortalecido en términos reales y podría requerir una corrección”.

Sin embargo, sostiene que el mercado no descuenta un salto brusco: “La demanda de cobertura es baja, el interés abierto ronda los u$s 3601 millones y la posición neta del BCRA en futuros es casi nula”.

Cobertura

“Los bonos dólar-linked, además, operan con primas acotadas y paridades debajo de 100%, lo que refleja que resulta más barato cubrirse con instrumentos que con el dólar.”

La clave, a su entender, está en distinguir entre normalización y shock: “Para empatar la inflación acumulada, con una estimación de 2,1% para junio, el dólar debería ubicarse cerca de $ 1709. Pero ese cálculo depende siempre del período de referencia y no anticipa necesariamente un ajuste inmediato”.

Corrección ordenada

“El escenario base sigue siendo el de una corrección ordenada, sin crisis, mientras continúen los ingresos de divisas por energía, agro y financiamiento privado".

“Los principales factores a monitorear son una eventual aceleración de la inflación o una menor oferta de dólares, ya que ambos podrían modificar la dinámica cambiaria prevista”, precisa Botto.

El economista Mauro Mazza advierte que el gobierno necesita depreciar el tipo de cambio hasta unos $ 1700 para tener ganancias contables del BCRA el año que viene y poder tener pesos si hay una reversión de la demanda.

BCRA manda

“Hoy los depósitos en pesos sin considerar el superávit, que se usa principalmente para comprar dólares al BCRA, están en $ 11,7 billones. No alcanza ante una reversión de la demanda como la de 2025, ni hablar una que sea más grande por ser año electoral”.

A su criterio, “a medida que compras más reservas, deben hacerse de un colchón de pesos por si hay una reversión de la demanda de pesos el año que viene, y esos pesos no salen del superávit evidentemente, sino de las ganancias contables del BCRA, que le gira todos los primeros trimestres del año”.

Ganancias contables

Remarca que “este año usaron las ganancias contables para recomprarle deuda al BCRA, y eso les dejó muchos menos pesos disponibles ante una reversión de la demanda".

“Obviamente, siempre hay demanda de dólares en esta época del año. No es para preocuparse, pero de fondo el gobierno quiere depreciar el tipo de cambio”.

“Evidentemente acá hubo una exigencia del FMI para mejorar la ecuación patrimonial del BCRA, pero sin querer esto dejó al Ministerio de Economía sin pesos si el dólar no se deprecia, ante una reversión de la demanda".

“Entonces empezaron a tomar medidas lentamente para subir el tipo de cambio, como tasa negativa de fondeo, y permiten dolarizar cartera a las Alycs que antes no podían”, concluye Mazza.