Más allá de las retenciones: el verdadero factor que desvela al agro y que condiciona su inversión
El humor en las zonas productivas cambió de color y todo parece estar en un verde positivo, con crecimientos interanuales de más del 33%. Aunque también crecen las expectativas a futuro, sigue existiendo un factor disuasivo a la hora de invertir y no son las retenciones.
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 13 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.