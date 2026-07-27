En esta noticia Brasil respondió las acusaciones de Milei sobre Lula y llamó al embajador argentino

En medio de un clima de tensión máxima entre Argentina y Brasil, el politólogo Andrés Malamud compartió su mirada sobre el trasfondo de los insultos de Javier Milei contra Lula da Silva y aseguró que el presidente busca probar que puede confrontar al principal socio comercial del país sin pagar costos reales.

En diálogo por LN+, el analista se refirió a las declaraciones que el mandatario realizó durante su visita a San Pablo, donde expresó su apoyo a la candidatura de Flávio Bolsonaro y calificó a Lula de “presidiario”, y al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, como “basura calva”.

Según Malamud, el verdadero detonante del conflicto y la reacción de Itamaraty (ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil) se produjo por los agravios al magistrado y no el ataque al gobernante brasileño. “O no importó, no entendieron o prefieren bajar el nivel de la disputa”, consideró al respecto.

Acto seguido, planteó que el comportamiento de Milei representa un desafío para la visión actual de las relaciones internacionales, cuyo mensaje es que "la diplomacia no sirve para nada”.

“Está tratando de demostrar que se puede insultar al principal socio comercial de Argentina en su territorio sin tener consecuencias. Y si esto es así, entonces el mundo está cambiando a nuestra vista”, remarcó.

En esa misma línea, el especialista citó hechos que, a su entender, constituyen una pérdida de influencia de las normas institucionales. Mencionó, por ejemplo, el reclamo del presidente de Estados Unidos al titular de la FIFA, Gianni Infantino, para que se perdonara una tarjeta roja.

“Milei está tratando de demostrar que lo mismo pasa en las relaciones entre los Estados. Que todo lo que aprendimos en los viejos manuales, hoy no funcionan”, sentenció.

Brasil respondió las acusaciones de Milei sobre Lula y llamó al embajador argentino

Horas después de que el gobierno de Brasil llamara a consulta a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, luego de los dichos de Javier Milei contra Lula da Silva, el ministerio de Relaciones Exteriores convocó de urgencia al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para que dé explicaciones por los dichos del presidente argentino.

La medida fue confirmada por la Cancillería Brasileña a El Cronista, ambas decisiones fueron tomadas por el canciller Mauro Vieira y fueron comunicadas a la representación diplomática en Buenos Aires.

“No hay precedentes de un presidente extranjero que, en territorio nacional, haya acumulado agresiones y ofensas contra el Jefe de Estado, las instituciones democráticas, incluido el Poder Judicial, y el Pueblo brasileño”, afirmaron a través de un comunicado desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.

Asimismo, aseguraron que es “especialmente lamentable” que “ese episodio infamante involucre al presidente de un país con el que Brasil mantiene 203 años de amistad y cooperación y que tiene, en Brasil, su principal socio comercial”.

A esto se le suma la fuerte repercusión de la entrevista que el mandatario realizó este domingo, donde acusó a su par brasileño de financiar la supuesta campaña antiargentina.

“Argentina hoy está siendo un faro de la libertad, por eso todo el ataque y la campaña mediática en nuestra contra. El que puso más plata en esta campaña anti-Argentina fue Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil", afirmó Milei.