Cuánto riesgo estás tomando en realidad: la diferencia entre volatilidad y pérdida permanente
Que el precio de un activo fluctué no significa que el negocio esté roto. Entender la brecha entre el ruido diario de Wall Street y el deterioro real de una empresa es la frontera entre un inversor disciplinado y uno impulsivo.
Las acciones argentinas operan con mayoría de subas en una rueda marcada por un mejor clima global. Los inversores esperan la decisión de tasas de la Reserva Federal con un riesgo país que permaneció en torno de los 430 puntos.