En esta noticia

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este lunes, 27 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la la Previa, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este lunes, 27 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4501 - Agua

Te puede interesar

Oficial: el Gobierno visitará casa por casa con personal administrativo para comprobar la existencia de los titulares de pensiones en Colombia

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 27 de julio

 1°4501 11°0217
 7311  12°3425
 3°4054 13°4302 
 9577  14°6514 
 5829  15°7102 
 6°7195  16°2265
 2238  17°7606 
 9121  18°9171 
 9749  19°2692 
 10°1599 20°1635 

Te puede interesar

Ni detergente, ni jabón: el truco express para sacar los rayones de los lentes en segundos

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua suele reflejar tus emociones y procesos de cambio, limpieza o renovación.

Su estado da pistas: clara y calma indica paz; turbia o agitada, confusión; desbordada, sensación de estar superado.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

Te puede interesar

Agregarle canela al café | Qué beneficios tiene y cuánto se recomienda incorporar