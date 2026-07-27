La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este lunes, 27 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la la Previa, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este lunes, 27 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4501 - Agua

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 27 de julio

1° 4501 11° 0217 2° 7311 12° 3425 3° 4054 13° 4302 4° 9577 14° 6514 5° 5829 15° 7102 6° 7195 16° 2265 7° 2238 17° 7606 8° 9121 18° 9171 9° 9749 19° 2692 10° 1599 20° 1635

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua suele reflejar tus emociones y procesos de cambio, limpieza o renovación.

Su estado da pistas: clara y calma indica paz; turbia o agitada, confusión; desbordada, sensación de estar superado.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.