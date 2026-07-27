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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este lunes, 27 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la la Previa, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.
En este lunes, 27 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4501 - Agua
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 27 de julio
|1°
|4501
|11°
|0217
|2°
|7311
|12°
|3425
|3°
|4054
|13°
|4302
|4°
|9577
|14°
|6514
|5°
|5829
|15°
|7102
|6°
|7195
|16°
|2265
|7°
|2238
|17°
|7606
|8°
|9121
|18°
|9171
|9°
|9749
|19°
|2692
|10°
|1599
|20°
|1635
¿Qué significa soñar con agua?
Soñar con agua suele reflejar tus emociones y procesos de cambio, limpieza o renovación.
Su estado da pistas: clara y calma indica paz; turbia o agitada, confusión; desbordada, sensación de estar superado.
Consejos para los jugadores
El juego debe ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.