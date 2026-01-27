Con la entrada en vigencia del nuevo esquema cambiario y con el Banco Central (BCRA) comprando reservas, el mercado financiero empieza a especular con el valor al que puede llegar el dólar en 2026.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la mediana de las proyecciones ubica a la cotización en $ 1484,3 por dólar al cierre de este mes.

Mientras tanto, para diciembre de 2026 el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de $ 1753, lo que arroja una variación interanual esperada de 21,0%.

Sin embargo, para el economista Orlando Ferreres, uno de los más escuchados del mercado y antiguo mentor del presidente Javier Milei, el dólar debería estar aún más alto.

Fuerte advertencia de Ferreres por el atraso cambiario: “El dólar debería valer...”

En una entrevista con Radio Perfil, Ferreres lanzó una advertencia sobre la situación cambiaria argentina al sostener que el dólar oficial debería cotizar en torno a los $ 1815, cuando actualmente se encuentra en $ 1450.

“Lo que no sabemos es cuánto tiempo va a ocurrir y qué cambios va a haber en un futuro más o menos inmediato para que el tipo de cambio refleje la verdadera realidad de los costos que implican un tipo de cambio arriba de los $ 1815 por dólar. Eso sería teóricamente el tipo de cambio que tendría que haber más la inflación que eso pueda generar, ¿no? El famoso pass-through", explicó.

Esta diferencia del 23% representa un atraso cambiario significativo que, según el especialista, genera distorsiones en la economía y desalienta las inversiones extranjeras.

“Un tipo de cambio más alto favorecería las inversiones porque los activos acá serían menos caros en dólares”, explicó Ferreres.

El economista señaló que el actual nivel del tipo de cambio encarece artificialmente los activos argentinos cuando se los mide en moneda extranjera, lo que aleja a potenciales inversores.

Además, el especialista advirtió que esta situación impulsa el turismo de los argentinos al exterior, especialmente hacia Brasil, generando una sangría de divisas en un contexto donde el país necesita acumular reservas.

Los dos factores que sumarán presión sobre las reservas y el dólar

El economista expresó su preocupación por dos factores que se avecinan y que podrían generar una fuerte demanda de dólares en los próximos meses .

Por un lado, anticipó que en febrero llegará la “avalancha” de compras de divisas cuando los argentinos que viajaron a Brasil durante el verano cierren sus tarjetas de crédito.

“Puede ser un número bastante grande. Efectivamente no está contemplada esa salida, pero va a ocurrir en la práctica”, advirtió sobre el impacto en el mercado cambiario.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pixabay).

A esto se suma el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México en junio, y que representará otro desafío para las arcas del Banco Central.

“Los argentinos van al Mundial sea como sea. Van sí o sí, ya sacaron la visa y demandan dólares”, señaló Ferreres.

En este contexto, el economista se mostró escéptico sobre la capacidad del gobierno de sostener el actual nivel del tipo de cambio.

“Nos vamos a sorprender del aumento del tipo de cambio que va a ocurrir frente a un caso de demanda importante como va a ser la que puede haber en febrero”, pronosticó.