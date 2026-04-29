La mayor operación de M&A en la historia del sistema financiero argentino se concretó por u$s 1509 millones, de acuerdo con información oficial divulgada en New York. Los mejores resultados de Visa Inc., la mayor procesadora de pagos del mundo, desde 2022 sorprendió a los analistas de mercados, ya que los ingresos de la firma aumentaron 17% interanual. En el contexto de la presentación de los resultados del segundo trimestre fiscal de 2026, correspondientes a enero-marzo, Visa informó la adquisición de Prisma Medios de Pago y Newpay, concretada a fines de febrero, por las que reveló el precio saldado en cash de u$s 1509 millones. “En febrero de 2026, Visa adquirió el 100% de la participación accionaria de Prisma Medios de Pago S.A.U. (Prisma) y Newpay S.A.U. (Newpay) en Argentina por un total de compra de 1500 millones de dólares en efectivo”, se informó en el balance trimestral. “Prisma ofrece procesamiento de tarjetas emisoras de crédito, débito y prepago. Newpay es un proveedor de infraestructura multi-red que opera servicios de pagos en tiempo real, la red de cajeros automáticos Banelco y la plataforma de pago de facturas PagoMisCuentas”, recuerda. “Se espera que esta adquisición ayude a acelerar el despliegue de tecnologías avanzadas como la tokenización, la autenticación biométrica, herramientas inteligentes de riesgo y soluciones de comercio por agentes”, describió Visa. Al desglosar las asignaciones del precio de la compra por rubro, sitúa a Tecnología, u$s 184 millones; a Relaciones con clientes, u$s 405 millones; a Otros activos netos adquiridos (pasivos asumidos) u$s 57 millones; y le resta Obligaciones fiscales diferidas por -u$s 202 millones , y Fondo de comercio, u$s 1065 millones, lo que totaliza u$s 1509 millones desembolsados. En la presentación de resultados de Visa sorprendieron a los analistas las ganancias ajustadas por acción fueron de u$s 3,31 en el segundo trimestre fiscal, superando la estimación promedio de u$s 3,10. “El gasto de los consumidores se mantuvo sólido, y nuestra estrategia e innovaciones impulsaron un sólido desempeño en pagos al consumidor, soluciones comerciales y de transferencia de dinero, y servicios de valor agregado”, dijo el director ejecutivo de Visa, Ryan McInerney dijo en el comunicado. Las empresas de pago se han mantenido a flote a pesar de la creciente presión sobre los precios que sufren los consumidores como resultado de la guerra en Irán y el aumento repentino de los precios del gas, informó Bloomberg.