Los economistas que participaron de una nueva Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC) brindaron sus proyecciones para 2026, un año trascendental para la gestión del presidente Javier Milei.

¿Por qué los próximos 12 meses son clave? En Argentina, el “tercer año de mandato” suele ser fundamental para aspirar a la reelección. Tras despejarse el “ruido” de los comicios de medio término, en el Gobierno esperan avanzar en el Congreso con la aprobación de las “reformas estructurales”.

En materia de política monetaria y cambiaria, el 2026 se perfila como un año lleno de desafíos. A fines de diciembre de 2025, el Ministerio de Economía anunció que a partir de enero iniciaría una “nueva fase del programa económico”.

El Banco Central (BCRA), a su vez, comunicó que las bandas de flotación del dólar se ajustarán según la inflación mensual, con un rezago de dos meses (T-2), en lugar de la actualización diaria al 1% que se aplicaba previamente.

Además, la entidad que preside Santiago Bausili aseguró que modificará el ritmo de acumulación de reservas internacionales, con la posibilidad de comprar hasta el 5% del volumen operado cada día en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

La encuesta, realizada entre el 19 de diciembre y el 4 de enero, contó con la participación de seis consultoras, una fundación y una universidad. Según los especialistas, el dólar oficial podría cerrar 2026 muy próximo a los $ 1800.

Tras los anuncios del Gobierno, este año uno de los ejes será la acumulación de reservas

En materia inflacionaria, los analistas estiman que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre se ubicaría por encima del 2% . Asimismo, prevén que la inflación se mantendrá cercana a ese nivel durante los primeros tres meses de 2026.

Respecto a la actividad económica, los especialistas sostuvieron sus proyecciones respecto de la última encuesta: prevén que el 2025 cerró con un crecimiento superior al 4% .

A cuánto llegará el dólar en 2026

La mediana de las respuestas de los privados señala que el dólar oficial minorista podría cerrar el 2026 a $ 1793 , lo que implica una suba de $ 74 respecto de los datos publicados en diciembre ($ 1719).

En cambio, los analistas estiman que el dólar blue se ubicaría ligeramente por debajo del minorista, en $ 1785 al término de este año.

Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL), un tipo de cambio que permite acceder a divisas en el exterior mediante la compra/venta de acciones o títulos, culminaría 2026 en $ 1858.

Cuántas reservas podría acumular el BCRA en 2026

El Banco Central explicó que el manejo de la política monetaria “se orientará a que la oferta monetaria acompañe la recuperación de la demanda de dinero, priorizando su abastecimiento a través de la acumulación de reservas internacionales”.

En ese sentido, la entidad estableció un esquema de adquisición de divisas. “El escenario base de re-monetización prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del Producto Bruto Interno (PBI) para diciembre de 2026, que podría ser abastecido mediante la compra de u$s 10.000 millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos”, precisaron en un comunicado.

Si hubiese un incremento de la demanda de dinero de 1% del PBI, la entidad “podría llevar las compras a u$s 17.000 millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos, sin requerir esfuerzos sostenidos de esterilización”.

“No es casualidad que la cifra coincida con vencimientos por u$s 16.900 millones entre organismos internacionales y bonos privados en 2026. Operativamente, las compras del BCRA diarias estarán alineadas con el 5% del volumen diario en el mercado de cambios, es decir, entre u$s 20 y u$s 30 millones promedio“, pronosticaron desde Analytica.

La mediana de las respuestas de los especialistas que participaron de la EMEC refleja que las reservas brutas, que alcanzaron un nuevo máximo en la “era Milei”, podrían cerrar 2026 en u$s 50.779 millones.

Qué va a pasar con la inflación en 2026

La mediana de las respuestas indica que la inflación de diciembre sería de 2,3%, apenas 0,2 puntos porcentuales por encima de la última EMEC.

Así, la variación acumulada en 2025 sería de 29,4%, mientras que la interanual se situaría, según el cálculo de los economistas, en 30,9%.

Por otro lado, el IPC se mantendría cercano al 2% durante el primer trimestre de 2026: enero (2,1%), febrero (2%) y marzo (2%). Recién en abril (1,9%) podría romper el piso del 2%, según las estimaciones de los analistas.

En tanto, la variación interanual registraría un aumento estimado de 22,65% durante el período diciembre 2025-diciembre 2026.

“Para mitad del año que viene o cerca de agosto, la inflación va a converger a 0 y algo… seguro va a empezar con 0”, prometió Milei. Sin embargo, la meta parece “poco creíble” para algunos economistas.

“Bajar del 5% al 4% mensual, como fue en 2024, representó recortar un 20% la tasa de inflación. Pero bajarla del 2% al 1% es bajar a la mitad la inflación. Y eso cuesta bastante“, planteó Fausto Spotorno en diálogo con El Observador.

Algo similar opinó Carlos Melconian. “No hay ningún anuncio del Gobierno que diga que la inflación va a dar cero coma y pico y que sea creíble”, dijo en una entrevista con LN+.

Cuánto crecerá el PBI en 2026

Los resultados de la EMEC apuntan a que el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) alcanzó un 4,3% en 2025, por debajo de la proyección que realizó el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en octubre ajustó su estimación de 5,5% a 4,5% .

Según explicaron, el cambio en las expectativas se debe a factores internos (la política de consolidación fiscal y el menor impulso del consumo privado) y externos (desaceleración global y las condiciones financieras más restrictivas).

Para 2026, la mediana de las respuestas proyecta un crecimiento anual del orden del 3%.

“La disminución de la incertidumbre macroeconómica podría aliviar la dinámica del consumo y la inversión a través de distintos canales (reducción del riesgo país y del costo del crédito para las empresas, menores tasas de interés, etc.). Sin embargo, no prevemos que estos factores se conviertan en impulsores significativos del crecimiento económico para el mediano plazo. Además, si el consumo y la inversión se concentran en productos importados , necesariamente deberá ampliarse la base exportadora”, señalan desde la consultora LCG.

Desde la firma consideran, además, que “la reciente racionalización del sistema cambiario, ampliando gradualmente la banda superior, permitiría, potencialmente y en el margen, aliviar la presión sobre las exportaciones netas y aquellos sectores afectados por el dólar bajo”.

Sobre la EMEC

La Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista (EMEC) se realiza una vez al mes desde junio de 2016. En este relevamiento participan bancos, consultoras, centros de investigación y asesores de inversión , a quienes se les solicita que respondan un formulario con una treintena de preguntas sobre 12 variables clave de la macroeconomía y las finanzas nacionales.

En la edición de enero participaron LCG, Analytica, ABECEB, Management & Fit, Equilibra, MAP Latam, FIEL y FCE-UBA.