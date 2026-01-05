El Banco Central (BCRA) compró u$s 21 millones este lunes por primera vez en el año, en línea con lo que prometió cuando anunció el inicio de un nuevo plan de política monetaria a partir de enero de este año. Los datos disponibles en las pantallas también indican que el Tesoro habría embolsado entre u$s 100 y u$s 200 millones.

Se trata de alrededor del 5% de lo operado en el mercado libre de cambios este lunes, que rondó los u$s 400 millones. Así, las reservas del BCRA subieron unos u$s 301 millones hasta los u$s 43.400 millones. Asimismo, algunos analistas observaron algún posicionamiento del BCRA en el mercado de futuros del dólar.

“Todo indica que salieron a vender en la apertura de la rueda y recompraron al cierre”, informó una fuente cercana al BCRA a El Cronista. Esto se dio en una jornada en la que se vio un mercado con bajo volumen de operaciones.

“Parece que arrancó la Acumulación de Reservas, de acuerdo al Plan 2026 comunicado por el equipo económico”, señalaron desde Guardian Capital. Aunque de manera muy tímida, el BCRA busca volver al mostrar un sendero de compra de dólares.

Esto, tras un 2025 en el que el BCRA no compró dólares por su cuenta y se vieron intervenciones del Tesoro y del Central con el propósito de contener presiones sobre el tipo de cambio dentro del esquema de bandas.

“Según nuestras estimaciones, el Tesoro vendió entre u$s 3500 millones y u$s 5000 millones desde mitad de año para contener presiones sobre el tipo de cambio. Fueron intervenciones puntuales en el mercado oficial para sostener el dólar dentro de las bandas vigentes y evitar saltos que desordenen expectativas y precios, sobre todo antes de las elecciones”, describió Leo Anzalone, director de CEPEC.

Según su visión, las nuevas bandas, al ajustarse por inflación, dan más previsibilidad y anticipó que “la tendencia puede mantenerse estable, siempre que no haya shocks externos, pero el equilibrio sigue siendo delicado sin un colchón de reservas que lo respalde”.

Noticia en desarrollo.-