Este jueves volverá a jugar la Selección Argentina luego de la obtención del Mundial de Qatar 2022.

El Gobierno de Javier Milei anunció que la TV Pública transmitirá todos los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo 2026.

El anuncio lo hizo el jefe de Gabinete Manuel Adorni este lunes a través de su cuenta de X.

“La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo 2026. Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos", escribió el funcionario.

El Mundial 2026 se disputará en Canadá, Estados Unidos y México y comenzará a mediados de este año.

La Selección argentina quedó sorteada en el Grupo J y debutará ante Argelia, luego enfrentará a Austria y cerrará su participación enfrentando a Jordania.

En caso de avanzar de ronda, luego se medirá con el que termine segundo en la Zona H, que podría ser España o Uruguay.

