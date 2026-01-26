El BCRA compró más de u$s 1000 millones en lo que va de enero y el dólar marcó una leve suba diaria

La Secretaría de Finanzas anunció una nueva licitación para el miércoles 28 de enero en la que ofrecerá cuatro instrumentos a tasa fija (tres LECAP y un BONCAP), cuatro letras y bonos atados a la inflación (entre LECER y BONCER), una letra TAMAR y un bono dólar linked.

Se trata de una LECAP al 16/03/26 (S16M6), otra al 31/07/26 (S31L6) y una al 30/11/26 (S30N6) y un BONCAP al 15/1/27 (T15E7).

Los instrumentos atados a la inflación son dos LECER, una al 29/5/26 (X31L6) y una nueva emisión al 30/11/26 y dos BONCER (X30N6)30/06/27 (TZX27)30/06/28 (TZX28).

Un letra TAMAR al 31/08/26 (M31G6) y un bono Dólar Linked al 30/04/26 (D30A6).

Noticia en desarrollo.-