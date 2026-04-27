Para monitorear el mercado de capitales, el Gobierno pedirá información a los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) sobre sus tenencias en dólares, su liquidez y apalancamiento. La Comisión Nacional de Valores (CNV) solicitó a los agentes la remisión mensual de las tenencias diarias de moneda extranjera correspondientes a su cartera propia. Además, los ALyC -con excepción de las entidades financieras y los inscriptos como Participantes Directos- deberán presentar, dentro de los ocho días hábiles de finalizado cada mes, la información sobre indicadores de liquidez y de apalancamiento. La Resolución General N° 1130 estableció límites prudenciales en materia de liquidez -exigiendo que el activo corriente supere al pasivo corriente- y de apalancamiento. “El pasivo financiero total (sin incluir los saldos de clientes) no podrá exceder de cinco veces el excedente entre el patrimonio neto total del agente y el mínimo regulatorio exigido según su categoría”, sostuvo en un comunicado el regulador. “Las nuevas disposiciones se enmarcan en los objetivos de fortalecimiento y la integridad del mercado de capitales, promoviendo una supervisión más efectiva y la detección temprana de riesgos asociados con la posición financiera de los agentes”, concluyó la CNV.