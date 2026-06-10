La Comisión Nacional de Valores (CNV) decidió ampliar el Régimen de Tokenización e incluir nuevos activos que podrán ser emitidos y negociados digitalmente. Además, prorrogó el sandbox regulatorio hasta fines de 2027.

El regulador aprobó la Resolución General N° 1150, que amplía el Régimen de Tokenización vigente, y suma otros activos como los fondos comunes de inversión de ETF, los Certificados de Valores vinculados a Exchange Traded Products, y los valores negociables que se emitan bajo cualquier Régimen de Autorización Automática.

El presidente de la CNV, Roberto Silva, destacó que incorporaron ahora “los distintos regímenes de oferta pública automática por su bajo impacto y el innovador régimen de oferta pública automática por su mediano impacto ampliado”.

“Con esta Resolución General completamos el conjunto de medidas que hemos denominado Big Bang. Estas iniciativas consolidan, una vez más, nuestro compromiso con la innovación financiera y con la construcción de un mercado de capitales más moderno, dinámico y competitivo, capaz de generar nuevas oportunidades de financiamiento, mejorar la eficiencia y facilitar el acceso de emisores e inversores, posicionando a la Argentina a la vanguardia de la región y alineada con las tendencias más avanzadas de los mercados internacionales”, agregó.

Hasta el momento, el Régimen de Tokenización admitía la representación digital de acciones, Obligaciones Negociables, Cedear, valores representativos de deuda o certificados de participación de fideicomisos financieros, cuando eran emitidos bajo los Regímenes de Oferta Pública Automática de Mediano Impacto, Emisores Frecuentes y emisiones frecuentes de Fideicomisos Financieros, así como cuotapartes de fondos comunes de inversión cerrados de crédito con oferta pública.

Ahora, con esta ampliación, se admite la posibilidad de representar digitalmente los valores negociables que se emitan bajo cualquier Régimen de Autorización Automática, incluidos los Regímenes de Oferta Pública con Autorización Automática de Valores Negociables por su Bajo Impacto y el Régimen de Oferta Pública Automática de Valores Negociables por su Mediano Impacto.

En el caso de los Fondos Comunes de Inversión Cerrados, la posibilidad de representar digitalmente las cuotapartes ya no se limitará a los fondos de créditos, sino que alcanza a todos los que admitan emisiones con autorización automática de oferta pública.

A su vez, se incorpora también la posibilidad de representar digitalmente a las cuotapartes de los fondos comunes de inversión abiertos de ETF, así como también a los CEVA ETP.

“Los demás FCIA no podrán someterse al régimen de tokenización”, aclaró la CNV.

El organismo también prorrogó el sandbox regulatorio hasta el 31 de diciembre de 2027.

“Esta normativa representa un gran paso más hacia adelante por parte de la CNV en el camino de la innovación, el crecimiento del mercado de capitales argentino y su posicionamiento internacional”, concluyó la CNV.