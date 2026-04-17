Pese a mantener un mercado cambiario en calma, con el dólar a la baja, la cifra de inflación de marzo, que se conoció esta semana, incomodó al Gobierno. El propio presidente Javier Milei admitió que se trató de un “dato malo”. En ese contexto, las miradas de los analistas se centran en los cambios de dirección que podría adoptar el equipo económico en materia cambiaria para dar impulso a la economía y sumar buenas noticias. Sebastián Menescaldi, economista y director asociado de la consultora Eco-Go, consideró que mantener al dólar “planchado” no ayudará a reactivar. “Vas a generar un destrozo en lo que es el nivel de actividad", expresó. “Si vas a seguir apostando a bajar la inflación con un tipo de cambio planchado o muy bajo, vas a generar un destrozo en lo que es el nivel de actividad", advirtió el economista en diálogo con Ahora Play. “Esa es la duda: si esto va a seguir hacia adelante o no. Si el Gobierno se lo va a bancar o en algún momento va a hacer un giro pragmático y decir: ‘No puedo seguir destruyendo más’”, señaló en relación con la meta de inflación 0 que mantiene el Ejecutivo. En ese sentido, Menescaldi analizó caminos posibles. “Lo que tiene que hacer el Gobierno es incrementar el nivel de actividad con una política monetaria mucho más flexible, con mayor cantidad de crédito", puntualizó. “Querían contener el dólar, para eso estaba subiendo las tasas, no estaba dejando ninguna liquidez en el mercado. Hasta febrero vos tenías tasas altas, volátiles, que te estaban restringiendo todo el mercado financiero, y eso estaban buscando sostener el ancla cambiaria y bajar el nivel de inflación", repasó. “Lo que se está viendo en marzo es que esa política la empezaron a relajar”, apuntó. En la misma línea, destacó la reducción de la volatilidad de las tasas. “Es importante para el crédito. Porque, por ejemplo, las empresas de crédito no bancario toman el dinero, parte es con crédito, parte es con su propio capital, pero también es parte con el mercado de corto plazo. La verdad que la volatilidad los mataba”, expresó. “Entonces, si ahora esto se tranquiliza, van a ver que pueden empezar a prestar más plata a las familias. Y todo eso eventualmente te debería llevar a una mejora lenta en el nivel de actividad”, sostuvo el economista.