Este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) da a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo 2026. En este período, el número tiene un fuerte impulso por el aumento de los combustibles, consecuencia de la suba del petróleo por la guerra en Medio Oriente, y también, como suele ocurrir en marzo, por el comienzo del ciclo lectivo. En este sentido, tras el 2,9% de febrero, los analistas y las principales consultoras de la City creen ubicaban el dato de marzo se ubicará entre el 2,7% y el 3%. Por su parte, el propio Gobierno anticipó que la cifra de marzo rondaría al 3%, siendo la más alta del año, hasta ahora. Como precursor, se conoció el dato de la Ciudad de Buenos Aires, en donde la inflación marcó una variación mensual del 3% en marzo, 0,4 p.p.por encima del dato de febrero. De esta forma, según informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA), CABA acumula un aumento de precios del 8,9% en el primer trimestre del año y una variación interanual del 32,1%. Esto no fue solo una mala noticia para e jefe de Gobierno Jorge Macri, sino también para el Gobierno Nacional. Es que, pese a que las canastas son distintas, el dato de CABA se considera un precursor del de Nación. Entre los sectores con mayores subas “Educación” lideró las subas de marzo con más del doble del nivel general: un 8,6% que se explica por la típica estacionalidad del inicio de clases en marzo, cuando los colegios e instituciones educativas aumentan sus cuotas. En base a su mayor preponderancia en la canasta que utiliza el IDECBA, un 80% de la suba del Nivel General en marzo se explica por cinco rubros: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Educación y Salud. detrás de Educación, Transporte dobló el promedio con un 6% de aumento mensual. Aquí impactó con fuerza la suba de los precios de los combustibles a raíz del conflicto en Medio Oriente, que disparó la energía a nivel global, al igual que los aumentos de colectivos. Mientras tanto, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles superó el Nivel General levemente con un 3,2%. Esto se debe a “las subas en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres, junto con alzas en las tarifas residenciales del servicio de electricidad y de suministro de agua". Aunque tanto Alimentos y Bebidas -con carnes a la cabeza- como Salud -suba de prepagas- se ubicaron por debajo del Nivel General (2,6% y 2,4%, respectivamente), su peso en la canasta porteña es relevante, con incidencias de 0,45 p.p. y 0,21 p.p. al total. Por su parte, analistas y las principales consultoras de la City creen que el dato de marzo se ubicará entre el 2,7% y el 3%. El relevamiento de precios minoristas de C&T para la región GBA arrojó una variación mensual de 2,7% en marzo, levemente por encima del 2,6% que el INDEC había presentado para la región en febrero, pero por debajo del 2,9% a nivel nacional. El último informe del Centro de Estudios Económicos de Orlando J. Ferreres (OJF) reveló que la inflación de marzo se ubicará en torno al 2,7% mensual, con un crecimiento interanual de 31,3%. El relevamiento dejó una sensación de optimismo en el mercado. Según el IPC-OJF, la inflación general acumulada en el primer trimestre alcanzó el 8,2%, pero el dato mensual de marzo (2,7%) muestra una curva descendente comparada con los meses previos del año. Según la medición de Eco Go, la inflación de marzo se ubicaría en torno al 3% mensual. El mayor impulso fue el rubro Educación, con un aumento del 12%, que refleja la reconfiguración anual de costos que las instituciones de enseñanza aplican al inicio del ciclo lectivo para cubrirse de la inflación proyectada. El relevamiento semanal de precios en alimentos y bebidas de Analytica revela que durante la cuarta semana de marzo registraron una variación semanal de 0,3% en los precios de alimentos y bebidas de todo el país. De esta forma, señalaron que el promedio de cuatro semanas es de 1,9%. En tanto, para el nivel general de precios proyectaron una suba mensual del 3,0% durante marzo.