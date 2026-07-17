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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este viernes, 17 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la primera, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este viernes, 17 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9303 - San Cono

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 17 de julio

 1°9303 11°8797
 6485  12°5009
 3°9293 13°3308 
 5936  14°1023 
 2512  15°2640 
 6°9045  16°8483
 8740  17°1752 
 4154  18°5273 
 9838  19°6190 
 10°2572 20°9731 

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Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.

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