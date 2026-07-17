En esta noticia ¿Qué significa soñar con san cono?

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este viernes, 17 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la primera, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este viernes, 17 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9303 - San Cono

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 17 de julio

1° 9303 11° 8797 2° 6485 12° 5009 3° 9293 13° 3308 4° 5936 14° 1023 5° 2512 15° 2640 6° 9045 16° 8483 7° 8740 17° 1752 8° 4154 18° 5273 9° 9838 19° 6190 10° 2572 20° 9731

¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono se vincula a buena suerte, oportunidades y alivio económico.

También alude a protección, cumplimiento de promesas y a renovar la fe con gratitud.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.