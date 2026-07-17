El fuerte pronóstico de María Castiglioni sobre lo que pasará con el dólar el año que viene. Foto: captura de El Cronista.

El equilibrio fiscal y la desaceleración de la inflación se convirtieron en las principales banderas del Gobierno. Sin embargo, de cara al año electoral, los analistas empiezan a encender luces amarillas sobre variables clave que podrían impactar en el bolsillo y en los mercados.

En ese sentido, la economista María Castiglioni, directora de C&T Asesores Económicos, pasó por el programa de streaming de El Cronista, Cuentas Claras, y dejó definiciones contundentes sobre el escenario que se viene, lanzando una fuerte advertencia sobre el futuro del dólar en 2027.

Qué pasará con el dólar en 2027, según María Castiglioni

Para la especialista, el comportamiento cultural frente al dólar sigue siendo un factor estructural imposible de ignorar, especialmente cuando se acercan las elecciones. “Sabemos que la gente siempre compra dólares. Ahora hay estabilidad del tipo de cambio. Sin embargo, como no hay cepo, la gente demanda u$s 2000 millones para guardar”, describe respecto al escenario actual de libre disponibilidad.

sin embargo, Castiglioni alertó que esta tendencia se profundizará de manera drástica en el corto plazo. “Los más jóvenes son inversores, pero hay una generación de 50 para arriba que compra dólares. Esa demanda va a aumentar el año que viene“, sentenció de manera tajante, anticipando una mayor presión cambiaria por el inevitable “efecto cobertura” que traen las urnas.

Foto: Pixabay.

Los 4 factores económicos clave que marcarán el rumbo de los próximos meses

Para evitar que la brecha cambiaria o las expectativas se descontrolen, Castiglioni señaló que el segundo tramo de este año será verdaderamente determinante . De acuerdo con su visión, el éxito del plan oficial para consolidar lo que define como un “círculo virtuoso donde vos mismo minimizas el riesgo” dependerá de la evolución positiva de cuatro factores esenciales en los meses venideros:

La baja de la inflación

La mejora del salario

El clima

La evolución de la actividad económica

“Lo que pase en este segundo semestre en términos de baja inflación, de mejora de salario, clima, evolución de la actividad económica, te va a marcar cómo arrancás el año que viene”, resumió.

“Es muy importante ya empezar a ver tres meses de baja de inflación”, apuntó la economista, remarcando que el dato del cierre de julio será un termómetro fundamental para los mercados.

El desafío fiscal y el rulo de las deudas

A pesar de la latente presión cambiaria, la directora de C&T llevó tranquilidad respecto a la solvencia del Estado, destacando el cambio de matriz en las cuentas públicas que lidera el equipo económico. Finalmente, Castiglioni puso la lupa sobre un drama silencioso que afecta el consumo: las altas tasas de interés que afectan a quienes financian saldos.

“Bajaron las tasas de interés de los plazos fijos, pero no de los préstamos personales ni de las tarjetas de crédito. La tasa ajustada por inflación quedó altísima; está bajando, pero quedó en un 4% por mes real. Tenés mora porque la tasa también es muy alta”, concluyó, advirtiendo que la velocidad con la que se ordene el conflicto de los morosos y cedan estas tasas reales será otra de las grandes llaves para estabilizar la microeconomía antes de que comience la campaña electoral.

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