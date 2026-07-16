En un mercado cada vez más competitivo, las marcas enfrentan un reto que va más allá de vender productos o servicios: generar conexiones emocionales, impulsar la creatividad y construir una identidad auténtica se han convertido en factores clave para destacar y mantenerse relevantes en un entorno donde las expectativas del público evolucionan constantemente.

Para Greg Hoffman, ex Chief Marketing Officer de Nike y especialista en branding, las empresas más influyentes son aquellas capaces de crear relaciones genuinas con las personas.

Su experiencia demuestra que las marcas que logran trascender son las que integran la creatividad en cada decisión y comunican un propósito claro que conecta con la cultura y los valores de su audiencia.

La creatividad impulsa el crecimiento de las marcas

De acuerdo con Hoffman, el éxito de una marca no depende únicamente de la calidad de sus productos, sino de las experiencias que es capaz de generar. Las emociones juegan un papel determinante en la fidelización de los clientes, ya que fortalecen la confianza y crean vínculos de largo plazo.

Greg Hoffman (Foto: WOBI)

Estas ideas forman parte de su libro “Emotion by Design”, donde explica cómo el diseño, la innovación y las historias de marca pueden convertirse en herramientas estratégicas para construir relevancia. Además, sostiene que las compañías que incorporan la creatividad como parte de su cultura organizacional tienen mayores posibilidades de adaptarse a los cambios del mercado y mantener un crecimiento sostenible.

Branding con propósito: el factor que marca la diferencia

Las empresas que integran un propósito en su estrategia también generan un impacto más allá del ámbito comercial. Para Hoffman, temas como la inclusión, la sostenibilidad y la innovación ya no son elementos secundarios, sino componentes esenciales para fortalecer la identidad de una marca y diferenciarla de la competencia.

Casos como Apple y Lego reflejan esta tendencia. Ambas compañías han logrado construir comunidades alrededor de sus valores, creando una conexión que trasciende el producto y fortalece la lealtad de los consumidores. Este tipo de branding permite que las marcas mantengan su relevancia incluso en mercados altamente saturados.

Storytelling e innovación para construir relevancia cultural

Otro de los pilares que destaca Hoffman es el storytelling. Contar historias alineadas con los valores de los consumidores permite que las marcas sean recordadas y generen un legado que perdure en el tiempo. Para ello, considera indispensable fomentar una cultura empresarial basada en la curiosidad, la colaboración y la disposición a asumir riesgos.

El especialista asegura que involucrar a los equipos de trabajo en los procesos creativos no solo impulsa la innovación, sino que también fortalece el compromiso de los colaboradores y facilita el desarrollo de soluciones con mayor impacto para el negocio.

Greg Hoffman compartirá su visión en el World Business Forum

La transformación digital y la innovación continúan redefiniendo la forma en que las empresas se relacionan con sus clientes. En este contexto, la capacidad de anticiparse a las tendencias, adaptarse a las nuevas demandas y mantener una visión estratégica será determinante para competir en los próximos años.

Estos temas serán parte de la participación de Greg Hoffman en el próximo World Business Forum, organizado por WOBI, donde compartirá su visión sobre cómo las organizaciones pueden aprovechar la creatividad, el propósito y el liderazgo para construir marcas más relevantes y preparadas para enfrentar los desafíos del futuro.