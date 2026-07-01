La competencia entre OpenAI y Google entró en una nueva etapa: ya no solo buscan ofrecer los modelos de inteligencia artificial (IA) más avanzados, sino también captar a quienes hasta ahora no estaban dispuestos a pagar una suscripción de 20 dólares mensuales.

En ese contexto aparecieron dos nuevas opciones de bajo costo: ChatGPT Go, de OpenAI, y Google AI Plus (conocido popularmente como Gemini Plus). En Argentina ya están disponibles y representan la puerta de entrada a funciones de IA más potentes sin tener que dar el salto a los planes premium. En el país, ChatGPT Go tiene un precio de u$s 6 mensual, mientras que Google AI Plus cuesta u$s 4,99.

¿Qué ofrecen estos planes económicos?

Ambos se ubican entre la versión gratuita y los planes de aproximadamente u$s 20 mensuales (ChatGPT Plus y Google AI Pro). La idea es similar: ampliar los límites de uso y habilitar algunas funciones avanzadas, aunque cada empresa tomó un camino diferente.

ChatGPT Go

ChatGPT ofrece un plan accesible de u$s 6 mensuales.

OpenAI lanzó ChatGPT Go como una alternativa para quienes utilizan el chatbot con frecuencia, pero no necesitan todas las herramientas profesionales.

Entre sus principales ventajas se destacan:

Acceso a GPT-5 con límites de uso mucho más amplios que la versión gratuita.

Hasta 10 veces más mensajes , generación de imágenes y carga de archivos.

Memoria ampliada para recordar información del usuario entre conversaciones.

Ventanas de contexto más extensas para trabajar con documentos largos.

Su precio es de solo u$s 6 en la Argentina, más barato que en muchos mercados internacionales (donde ronda los u$s 8).

Google AI Plus (Gemini Plus)

Gemini es la apuesta de Google en el mundo de la IA. Shutterstock

Google optó por competir principalmente con el precio. Su plan AI Plus cuesta US$4,99 mensuales en Estados Unidos y otros mercados donde ya se actualizó la tarifa.

Incluye:

Límites de uso aproximadamente dos veces superiores a la versión gratuita.

Acceso ampliado a Gemini y sus funciones de productividad .

Integración con Gmail, Drive, Fotos y otras aplicaciones de Google.

400 GB de almacenamiento en la nube.

Más capacidades en NotebookLM .

Créditos para Google Flow , la plataforma de creación de videos y contenidos con IA.

Acceso a herramientas de generación de imágenes y video con mayores límites.

Las principales diferencias entre los chatbots de OpenAI y Google

Aunque ambos apuntan al mismo segmento, sus fortalezas son distintas.

ChatGPT Go pone el foco en el chatbot:

Más conversaciones.

Mayor capacidad para analizar archivos.

Mejor memoria.

Generación de imágenes más generosa.

Ideal para quienes trabajan principalmente dentro de ChatGPT.

Google AI Plus, en cambio, apuesta por el ecosistema de Google:

400 GB de almacenamiento.

Integración con Gmail, Drive, Documentos y Fotos.

Más funciones de NotebookLM.

Beneficios en Google Flow y otras herramientas creativas.

Más útil para quienes ya utilizan intensivamente los servicios de Google.

Ahora se puede acceder a mayores capacidades de inteligencia artificial por precios bajos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué pueden hacer en la práctica?

En ambos casos, los usuarios pueden:

Redactar textos y correos;

Resumir documentos largos;

Traducir contenido;

Generar imágenes mediante IA;

Analizar archivos PDF, Word o Excel;

Ayudar con programación;

Estudiar y resolver ejercicios;

Planificar viajes, proyectos o presentaciones.

La diferencia está en la cantidad de uso disponible y en las herramientas adicionales que ofrece cada ecosistema.

Por ejemplo, Google potencia el trabajo dentro de Gmail, Drive y Documentos, mientras que ChatGPT ofrece una experiencia más centrada en el asistente conversacional y el análisis de archivos.

¿Valen la pena los planes de inteligencia artificial “low cost”?

Para muchos usuarios, sí.

Los planes superiores siguen ofreciendo acceso prioritario a los modelos más avanzados, mayores límites, investigación profunda, generación de video con menos restricciones y herramientas profesionales.

Sin embargo, quienes usan IA algunas veces al día probablemente no aprovechen todas esas funciones. En esos casos, un plan económico de u$s 5 o u$s 6 puede cubrir la mayor parte de las necesidades por menos de la mitad del precio.

ChatGPT Go resulta recomendable para estudiantes, profesionales independientes, redactores y creadores de contenido, usuarios que pasan la mayor parte del tiempo trabajando directamente con ChatGPT, quienes necesitan analizar documentos y generar imágenes con frecuencia.

Google AI Plus (Gemini Plus) es una mejor opción para usuarios que trabajan todos los días con Gmail, Drive, Documentos y Fotos, personas que ya pagan almacenamiento en Google One y buscan sumar funciones de IA, quienes valoran NotebookLM para estudiar o investigar, usuarios que quieren una suscripción económica integrada al ecosistema de Google.

En definitiva, ambos planes marcan una nueva tendencia: la IA de pago dejó de ser una herramienta reservada para usuarios avanzados. Con precios cercanos al valor de una plataforma de streaming, OpenAI y Google buscan que millones de personas incorporen asistentes inteligentes a su trabajo y a su vida cotidiana sin necesidad de pagar por las versiones más costosas.