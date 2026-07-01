La competencia entre OpenAI y Google entró en una nueva etapa: ya no solo buscan ofrecer los modelos de inteligencia artificial (IA) más avanzados, sino también captar a quienes hasta ahora no estaban dispuestos a pagar una suscripción de 20 dólares mensuales. En ese contexto aparecieron dos nuevas opciones de bajo costo: ChatGPT Go, de OpenAI, y Google AI Plus (conocido popularmente como Gemini Plus). En Argentina ya están disponibles y representan la puerta de entrada a funciones de IA más potentes sin tener que dar el salto a los planes premium. En el país, ChatGPT Go tiene un precio de u$s 6 mensual, mientras que Google AI Plus cuesta u$s 4,99. Ambos se ubican entre la versión gratuita y los planes de aproximadamente u$s 20 mensuales (ChatGPT Plus y Google AI Pro). La idea es similar: ampliar los límites de uso y habilitar algunas funciones avanzadas, aunque cada empresa tomó un camino diferente. OpenAI lanzó ChatGPT Go como una alternativa para quienes utilizan el chatbot con frecuencia, pero no necesitan todas las herramientas profesionales. Entre sus principales ventajas se destacan: Su precio es de solo u$s 6 en la Argentina, más barato que en muchos mercados internacionales (donde ronda los u$s 8). Google optó por competir principalmente con el precio. Su plan AI Plus cuesta US$4,99 mensuales en Estados Unidos y otros mercados donde ya se actualizó la tarifa. Incluye: Aunque ambos apuntan al mismo segmento, sus fortalezas son distintas. ChatGPT Go pone el foco en el chatbot: Google AI Plus, en cambio, apuesta por el ecosistema de Google: La diferencia está en la cantidad de uso disponible y en las herramientas adicionales que ofrece cada ecosistema. Por ejemplo, Google potencia el trabajo dentro de Gmail, Drive y Documentos, mientras que ChatGPT ofrece una experiencia más centrada en el asistente conversacional y el análisis de archivos. Para muchos usuarios, sí. Los planes superiores siguen ofreciendo acceso prioritario a los modelos más avanzados, mayores límites, investigación profunda, generación de video con menos restricciones y herramientas profesionales. Sin embargo, quienes usan IA algunas veces al día probablemente no aprovechen todas esas funciones. En esos casos, un plan económico de u$s 5 o u$s 6 puede cubrir la mayor parte de las necesidades por menos de la mitad del precio. ChatGPT Go resulta recomendable para estudiantes, profesionales independientes, redactores y creadores de contenido, usuarios que pasan la mayor parte del tiempo trabajando directamente con ChatGPT, quienes necesitan analizar documentos y generar imágenes con frecuencia. Google AI Plus (Gemini Plus) es una mejor opción para usuarios que trabajan todos los días con Gmail, Drive, Documentos y Fotos, personas que ya pagan almacenamiento en Google One y buscan sumar funciones de IA, quienes valoran NotebookLM para estudiar o investigar, usuarios que quieren una suscripción económica integrada al ecosistema de Google. En definitiva, ambos planes marcan una nueva tendencia: la IA de pago dejó de ser una herramienta reservada para usuarios avanzados. Con precios cercanos al valor de una plataforma de streaming, OpenAI y Google buscan que millones de personas incorporen asistentes inteligentes a su trabajo y a su vida cotidiana sin necesidad de pagar por las versiones más costosas.