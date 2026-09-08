Tras el castigo que sufrieron las acciones argentinas durante agosto, y de cara a la incertidumbre que genera la cercanía al año electoral, los inversores empiezan a recalibrar sus portfolios y a buscar nuevas oportunidades de inversión en el mercado local.

En este sentido, el último informe semanal de la consultora Delphos Investment analiza el mercado actual y qué esperar en cuanto a acciones y bonos . En este sentido, recomendó distintas opciones para el contexto actual.

Las recomendaciones de inversión de Delphos

Por el lado de la renta fija, la consultora señala que mantiene “una visión favorable sobre la curva de tasa fija ante la expectativa de una desaceleración de la inflación en agosto ”.

Tras el dato de inflación en CABA, que fue de 1,7% en agosto, y a la espera del número nacional del INDEC, la consultora destaca como oportunidad “las Lecaps de noviembre en el tramo corto” y “la T31Y7 para plazos más largos”.

En cuanto a renta variable, Delphos destaca que esta semana el Gobierno oficializó el RIGI de la planta de urea de Pampa Energía, lo que “ destrabó el proyecto de inversión más grande en la historia ” de la empresa.

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Renta fija

Con la inflación implícita para agosto en torno a 1,7%, en línea con el estimado por el REM y el dato de CABA, los analistas de Delphos aseguran que “un dato por debajo de lo esperado podría seguir favoreciendo a las LECAPs ”.

“Vemos atractivo en el tramo corto de la curva y destacamos la S13N6 y la S30N6. La forward TEM entre la S30O6 y la S13N6 se ubica en 2,44%, un nivel elevado que todavía ofrece un carry atractivo frente a la inflación implícita”, señalaron.

“En el tramo medio, preferimos la T31Y7, que opera a una forward TEM de 2,34% frente a la T30A7. La T31Y7 fue la LECAP de mejor desempeño durante la última semana y creemos que todavía tiene margen para seguir comprimiendo si se consolida la baja de la inflación”, agregaron.

Renta variable

En cuanto a acciones, los analistas pusieron valor en la adhesión al RIGI del Proyecto Fertilizantes de Fértil Pampa como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo.

“Es el proyecto de inversión más grande de la historia de Pampa: u$s 2700 millones, equivalentes a 1,1x los ingresos por ventas actuales. La planta produce para un mercado regional deficitario por 11,5 millones de toneladas al año y, a precios históricos normales, aportaría ingresos por unos u$s 1000 millones anuales”, analiza el informe.

Según Delphos, “el proyecto integra verticalmente el gas de Vaca Muerta y le da salida a la capacidad ociosa de los meses de baja demanda local, que hoy no tiene destino”.

Con esto, la recomendación sobre la energética se mantiene firme. “A estas valuaciones Pampa luce atractiva tanto por sus activos actuales como por su potencial de crecimiento, y el RIGI convierte buena parte de ese potencial en compromiso firme”, aseguraron.

De este modo, la consultora recomienda “mantener la posición”. “ La vemos como una de las formas más limpias de tomar exposición al sector estrella de la economía argentina ”, argumentaron.

Por otro lado, advirtieron que el sector de la construcción sigue estancado y sin dar señales de recuperación .

“Los despachos de cemento, prácticamente flat en su variación mensual, cayeron en agosto 8,1% respecto del mismo mes de 2025, y el año acumula una caída del 4,2%. Esto presiona sobre los fundamentals de Loma Negra, a la vez que su valuación luce exigente”, concluye el informe.