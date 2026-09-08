Las exportaciones de China subieron un cuarto en agosto respecto de un año atrás, lo que las encamina hacia otro superávit comercial anual récord antes de una reunión clave este mes entre Xi Jinping y Donald Trump.

Las exportaciones aumentaron 25% en términos denominados en dólares el mes pasado respecto de un año atrás, según mostraron el martes datos oficiales de la Administración General de Aduanas de China, impulsadas por los envíos de tecnología vinculados a la expansión global de la IA.

Esa cifra se compara con las previsiones de los analistas de un crecimiento del 25,9% y con el dato de julio, del 23,9%.

Las importaciones, impulsadas en gran medida por la suba de precios, incluidos los de los semiconductores, crecieron 28,2% interanual en términos de dólares en agosto, por encima del 27,5% de julio pero por debajo de las previsiones de los analistas, que esperaban un 31%.

El presidente chino realizará una visita de Estado a EE.UU. a fines de este mes, ocasión en la que se espera que ambos líderes decidan si extienden por un año la tregua en su guerra comercial, que vence en noviembre.

EE.UU. quiere que China reduzca sus superávits mediante un aumento de la demanda interna y una reducción de los subsidios , mientras que Beijing busca que EE.UU. elimine los controles a la exportación de bienes de alta tecnología, especialmente chips.

El superávit comercial de China entre enero y agosto fue de u$s 805.510 millones, según los últimos datos, por encima de los u$s 785.340 millones registrados en el mismo período del año anterior.

Esto significa que la segunda economía más grande del mundo está en camino de superar su superávit comercial récord de u$s 1,2 billones registrado en 2025, un desarrollo que preocupará a la UE y a otros socios comerciales temerosos de que los productos chinos, con precios competitivos, provoquen una desindustrialización en sus economías domésticas.

Las exportaciones netas fueron una fuente importante de crecimiento del PBI para China, en momentos en que la demanda interna quedó rezagada y una prolongada crisis del sector inmobiliario pesó sobre la confianza de los hogares y los consumidores.

Xi Jinping realizará una visita de Estado a Estados Unidos a fines de este mes. Maxim Shemetov / POOL

Las exportaciones aportaron 0,8 puntos porcentuales al crecimiento del PBI en el primer semestre del año, según el economista de ING Lynn Song, quien agregó que se espera que ese aporte aumente en el tercer trimestre.

Las exportaciones de bienes vinculados a la tecnología crecieron en agosto más que en cualquier otro mes del año , mientras que las de automóviles y barcos se mantuvieron fuertes aunque con una desaceleración. En general, los productos de alta tecnología aportaron cerca del 29% de las exportaciones totales en lo que va del año y el 54% del crecimiento exportador, señaló Song.

El aumento de las importaciones de China provino en parte de Corea del Sur, un proveedor clave de chips para el boom de equipamiento de IA. Las importaciones desde Corea del Sur alcanzaron un récord mensual de u$s 32.100 millones en agosto, un 108% más que un año atrás, y representaron el 11,4% de las importaciones totales de China, lo que la convirtió en el mayor origen individual de importaciones.

En comparación, los 11 países del bloque comercial de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático representaron el 15,7% de las importaciones chinas, mientras que los 27 estados miembros de la UE sumaron el 8,1%.

“La sólida demanda de semiconductores vinculada a la IA siguió siendo un factor de apoyo, tal como reflejó el fuerte incremento de los envíos coreanos a China, mientras que la suba del precio del petróleo probablemente impulsó el crecimiento general de las importaciones”, señalaron los economistas de Citi en una nota previa a la publicación de los datos comerciales.