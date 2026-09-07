Las principales empresas de la Bolsa porteña recuperaron cerca de u$s 8.900 millones de valor de mercado (marketcap) desde comienzos de marzo, luego de atravesar una fuerte corrección durante el arranque del año.

El rebote alcanzó a la mayoría de las compañías del panel líder, pero estuvo altamente concentrado: una petrolera explicó por sí sola alrededor del 70% de la mejora.

Según un relevamiento de Cocos Capital, hecho a pedido de El Cronista, la capitalización conjunta de las 20 empresas argentinas líderes pasó de u$s 55.413 millones el 6 de marzo a u$s 64.317 millones en septiembre.

El incremento fue de u$s 8.904 millones, equivalente a una recuperación del 16,1% de capitalización bursátil.

El punto de partida coincidió con un piso del S&P Merval medido en dólares. Desde esos niveles deprimidos, las acciones encontraron soporte y comenzaron a recuperar terreno, aunque con diferencias importantes entre compañías y sectores.

El gran motor fue la energía, beneficiada por el aumento internacional del petróleo. Los bancos también recuperaron parte de lo perdido durante el primer trimestre, mientras que algunas compañías industriales y transportadoras de gas todavía presentan valuaciones inferiores a las de comienzos de marzo.

Las cinco empresas que lideraron el rebote

Como era de esperarse YPF encabezó con amplia diferencia el ranking. La petrolera pasó de una capitalización de u$s 14.465 millones a u$s 20.704 millones, lo que representa un incremento del 43,1%.

En términos absolutos, la compañía sumó u$s 6.239 millones de valor bursátil. Esa cifra equivale aproximadamente al 70% de los u$s 8.904 millones recuperados por todo el grupo relevado.

La concentración es considerable: sin YPF, el aumento conjunto de las otras 19 compañías habría sido de apenas u$s 2.665 millones.

Cocos explicó que la escalada del conflicto bélico impulsó el precio internacional del crudo y mejoró el atractivo de las productoras argentinas. Ese contexto convirtió al sector energético, y particularmente a YPF, en el principal impulsor de la recuperación bursátil.

La suba también consolidó a la petrolera como la compañía de mayor capitalización dentro del panel Líder. Su valor de mercado prácticamente triplica los u$s 7.170 millones de Grupo Financiero Galicia, que ocupa el segundo lugar.

Telecom quedó en la segunda posición entre las empresas que más valor agregaron. Su capitalización aumentó desde u$s 4.685 millones hasta u$s 5.635 millones. El avance fue del 20,3%, equivalente a unos u$s 950 millones.

El tercer lugar correspondió a Banco Macro. La entidad financiera sumó u$s 582 millones y elevó su valuación desde u$s 4.445 millones hasta u$s 5.028 millones, con una mejora del 13,1%.

Grupo Financiero Galicia ocupó el cuarto puesto. Su capitalización aumentó u$s 551 millones, desde u$s 6.619 millones hasta u$s 7.170 millones. La suba acumulada fue del 8,3%.

Pampa Energía completó el grupo de las cinco empresas que más valor incorporaron. La compañía pasó de u$s 4.277 millones a u$s 4.567 millones, por lo que agregó alrededor de u$s 290 millones y avanzó 6,8%.

En conjunto, YPF, Telecom, Banco Macro, Grupo Galicia y Pampa Energía sumaron aproximadamente u$s 8.612 millones. Es decir, explicaron casi el 97% de toda la recuperación neta observada desde el 6 de marzo.

La recuperación de los bancos

El sector financiero había sido uno de los más afectados durante el primer trimestre. Sin embargo, las primeras señales de estabilización de la morosidad y la normalización gradual de las expectativas sobre el crédito permitieron una recuperación parcial de sus valuaciones.

Además de Banco Macro y Grupo Galicia, BBVA Argentina incrementó su capitalización en u$s 265 millones. La entidad pasó de u$s 2.819 millones a u$s 3.084 millones, con una suba del 9,4%.

Supervielle avanzó 6,1% y sumó u$s 44 millones, mientras que Grupo Financiero Valores registró una mejora del 21,3%, equivalente a u$s 71 millones.

La evolución muestra una recuperación relativamente extendida dentro del sistema financiero, aunque el aporte de los bancos quedó lejos del salto registrado por YPF.

Otros papeles que acompañaron la mejora

Cablevisión Holding tuvo uno de los mayores avances porcentuales del relevamiento. Su valor bursátil creció 27,3%, desde u$s 840 millones hasta u$s 1.069 millones. La compañía sumó u$s 229 millones.

Cresud ganó 10,8% y agregó u$s 83 millones, mientras que Loma Negra subió 3,4%, con una mejora de u$s 39 millones.

También terminaron en terreno positivo BYMA, con un avance del 1,3%; Edenor, con una mejora del 0,5%; y Transportadora de Gas del Sur, cuya capitalización prácticamente no cambió y subió apenas 0,2%.

En total, 14 de las 20 compañías consideradas por Cocos presentan actualmente una valuación superior a la que tenían el 6 de marzo.

Las empresas que quedaron afuera del rebote

La recuperación del mercado no alcanzó a todas las acciones. Seis compañías todavía valen menos que al comienzo del período analizado.

Transportadora de Gas del Norte registró el peor desempeño. Su capitalización cayó desde u$s 1.154 millones hasta u$s 904 millones, una pérdida de aproximadamente u$s 250 millones. El retroceso fue del 21,7%.

Aluar quedó en segundo lugar entre las empresas rezagadas. Su valor de mercado disminuyó 6,9%, desde u$s 1.597 millones hasta u$s 1.487 millones. La caída representó una pérdida de u$s 110 millones.

Ternium Argentina retrocedió 2,9% y resignó u$s 58 millones de capitalización. La siderúrgica pasó de valer u$s 2.001 millones a u$s 1.944 millones.

Central Puerto perdió alrededor de u$s 31 millones. Su valuación bajó 1,4%, desde u$s 2.172 millones hasta u$s 2.141 millones.

Ecogas cayó 4,1% y resignó u$s 20 millones, mientras que Sociedad Comercial del Plata mostró una baja del 1%, equivalente a cerca de u$s 2 millones.

Los factores detrás de la recuperación

Según menciona Cocos, el equity argentino consiguió recuperar terreno pese a un escenario internacional adverso. La suba de las tasas de interés en Estados Unidos funcionó como un viento en contra para los mercados emergentes, al encarecer el financiamiento y aumentar el atractivo de los activos estadounidenses.

Sin embargo, las acciones locales lograron desacoplarse parcialmente por sus propios catalizadores. Además del aumento del petróleo y la mejora de las expectativas sobre el sector financiero, el informe menciona la compresión del riesgo país desde los máximos del primer trimestre.

La recuperación, de todos modos, presenta una fragilidad evidente: depende en gran medida de un grupo reducido de acciones. Las cinco empresas que más valor sumaron explicaron casi todo el incremento neto y YPF aportó siete de cada diez dólares recuperados.

Para que el movimiento gane profundidad, la mejora debería extenderse hacia las compañías que continúan rezagadas y sostenerse con resultados corporativos, mayor actividad económica, una recuperación del crédito y una reducción duradera del riesgo argentino.