La Bolsa recuperó u$s 9.000 millones: cómo elegir entre las acciones que lideraron y cuáles quedaron afuera
Las principales empresas de la Bolsa argentina recuperaron cerca de u$s 8.900 millones de valor de mercado desde comienzos de marzo, luego de atravesar una fuerte corrección durante el arranque del año.
Las principales empresas de la Bolsa argentina recuperaron cerca de u$s 8.900 millones de valor de mercado desde comienzos de marzo, luego de atravesar una fuerte corrección durante el arranque del año.