La Ciudad de Buenos Aires (CABA) difundió este martes el dato de inflación correspondiente a agosto de 2026, que fue de 1,7%. Así, en los primeros ocho meses del año acumula un alza del 21,5 %. En la variación interanual, el indicador llegó al 33,3%.

Cabe señalar que el dato de CABA sirve como termómetro del número a nivel nacional, que se conocerá este jueves cuando el INDEC publique el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Durante agosto la variación del IPCBA fue motorizada por las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud y Transporte, que en conjunto aportaron 1,16 puntos porcentuales al alza del Nivel General.

Rubro por rubro, los precios que más subieron en CABA

Seguros y servicios financieros fue el ítem que mostró mayores subas el mes pasado, con un incremento promedio de 3,8%. Por su parte, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles mostró un alza del 2,6% y contribuyó con 0,53 puntos porcentuales a la variación mensual del IPCBA.

Esta última suba se explica principalmente por las alzas en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres.

En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un avance de 1,8%, con una incidencia de 0,32 puntos porcentuales. en el Nivel General. Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Frutas (12,5%), Pan y cereales (2,3%) y Leche, productos lácteos y huevos (1,6%).

Por su parte, Salud aumentó 1,9% e incidió 0,17 puntos porcentuales, principalmente por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga .

Transporte promedió una suba de 1,2%, con una incidencia de 0,14 puntos porcentuales como resultado de los aumentos en los boletos de colectivo urbano, de subte y en los valores de los automóviles. “En sentido contrario, las caídas en los precios de los pasajes aéreos contribuyeron a quitarle presión a esta división”, precisó el informe.

Inflación CABA: qué pasó con los bienes y servicios

Durante el mes de agosto, los Bienes registraron una suba de 1,6%, por debajo de los Servicios que aumentaron 1,8%.

“La dinámica mensual de los Bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente frutas, panificados y lácteos) y de los artículos para el cuidado personal”, detalló IPCBA. En sentido contrario, “las caídas en las prendas de vestir contribuyeron a quitarle presión a esta agrupación”.

En paralelo, el comportamiento de los Servicios reflejó principalmente los aumentos en los gastos comunes por la vivienda y en los precios de los restaurantes, bares y casas de comida.

En menor medida, le siguieron en importancia las alzas en los valores de los alquileres, en las cuotas de la medicina prepaga y en las remuneraciones del servicio doméstico .

De este modo, en los primeros ocho meses del año, los Bienes acumularon una suba de 17,2% y los Servicios de 24%. En términos interanuales, ambas agrupaciones se aceleraron hasta 28,5% en el caso de los Bienes (+0,2 p.p. respecto del mes previo) y 36,2% en el caso de los Servicios (+0,1 p.p.).

Precios estacionales y regulados

Los bienes y servicios Estacionales promediaron una caída de 2,9% durante agosto. El principal factor dentro de esta agrupación fueron las bajas en las tarifas del alojamiento en hoteles y en los precios de los paquetes turísticos.

En términos interanuales, esta agrupación se desaceleró hasta 20,2%, y marcó un descenso de 0,2 puntos porcentuales frente al mes anterior.

Por último, la agrupación Regulados registró un alza de 1,8%, destacándose las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga. Le siguieron en importancia, los ajustes en las tarifas residenciales del servicio de suministro de agua y de gas por red y en el valor del boleto de colectivo urbano.

Así, este agregado desaceleró su ritmo de aumento hasta 41,6% interanual (-0,1 p.p.).