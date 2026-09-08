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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este martes, 8 de septiembre de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este martes, 8 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2998 - Lavandera

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 8 de septiembre

 1°2998 11°0917
 9742  12°9793
 3°1775 13°9702 
 4081  14°0923 
 2203  15°7726 
 6°6119  16°6943
 4154  17°5616 
 8590  18°6256 
 5633  19°0488 
 10°0761 20°2728 

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¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con lavandera simboliza limpieza y renovación: soltar cargas y empezar de nuevo.

Si es el ave, alude a agilidad, buenas noticias y rápida adaptación a cambios.

Consejos para los apostantes

El juego tiene que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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