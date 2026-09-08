La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este martes, 8 de septiembre de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este martes, 8 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 2998 - Lavandera

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 8 de septiembre

1° 2998 11° 0917 2° 9742 12° 9793 3° 1775 13° 9702 4° 4081 14° 0923 5° 2203 15° 7726 6° 6119 16° 6943 7° 4154 17° 5616 8° 8590 18° 6256 9° 5633 19° 0488 10° 0761 20° 2728

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con lavandera simboliza limpieza y renovación: soltar cargas y empezar de nuevo.

Si es el ave, alude a agilidad, buenas noticias y rápida adaptación a cambios.

Consejos para los apostantes

El juego tiene que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.