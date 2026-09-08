La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este martes, 8 de septiembre de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.
En este martes, 8 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 2998 - Lavandera
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 8 de septiembre
|1°
|2998
|11°
|0917
|2°
|9742
|12°
|9793
|3°
|1775
|13°
|9702
|4°
|4081
|14°
|0923
|5°
|2203
|15°
|7726
|6°
|6119
|16°
|6943
|7°
|4154
|17°
|5616
|8°
|8590
|18°
|6256
|9°
|5633
|19°
|0488
|10°
|0761
|20°
|2728
¿Qué significa soñar con lavandera?
Soñar con lavandera simboliza limpieza y renovación: soltar cargas y empezar de nuevo.
Si es el ave, alude a agilidad, buenas noticias y rápida adaptación a cambios.
Consejos para los apostantes
El juego tiene que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.