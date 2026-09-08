En esta noticia El mercado laboral

La Argentina llega a 2026 con un récord de exportaciones a la vista, pero con la discusión de fondo todavía abierta: qué hacer con ese resultado de acá en adelante.

En ese contexto, el economista Ramiro Castiñeira ofreció, en diálogo con Pulso Financiero en El Cronista Stream, una lectura de los últimos años de gestión y un pronóstico sobre lo que viene.

Para el director de la consultora Econométrica, cada uno de los años de gestión de Milei tuvo su lógica propia. “El 2024 fue frenar una hiper, el 2025 fue el rebote económico, el 2026 (...) es el récord de exportaciones de Argentina”, resumió, en referencia a los cerca de u$s 100.000 millones que el país exportaría este año, según acotó uno de los interlocutores.

Según su lectura, el año próximo tendrá un signo distinto a causa de las elecciones presidenciales. “El 2027 va a ser el año en que Argentina decida o no si continúa este rumbo” , afirmó, y agregó: “Los otros eran más económicos, pero el 2027 es político”.

Castiñeira planteó esa elección en términos binarios. “El 2027 es si la sociedad argentina quiere continuar por acá o quiere volver al pasado”, sostuvo.

El economista fue también crítico del kirchnerismo, al que calificó como “la frutilla del postre de toda la desgracia que vivió Argentina el último siglo”.

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El mercado laboral

La conversación giró después hacia el mercado laboral. Consultado por la creación de empleo, Castiñeira citó los datos del INDEC: la economía generó “500.000 puestos de trabajo, todos en la informalidad para simplificar”, en los casi tres años de gestión de Javier Milei.

El economista aclaró que el fenómeno no es nuevo: “Argentina está generando empleo en la informalidad desde el 2011”. Según marcó, la explicación no es coyuntural, sino demográfica.

En la última década, la población argentina creció cinco millones de personas, de las cuales cuatro millones se sumaron al mercado laboral. De ese total, “solo encontraron trabajo en la informalidad o en el empleo público”, precisó, y ubicó al monotributo en una zona intermedia difícil de clasificar.

Castiñeira describió además el circuito que atraviesa gran parte de esa masa laboral: “Cuando primero le tocan timbre a las empresas grandes, tiran los currículums, no hay, bueno, terminan todos en la informalidad”.

De cara a los próximos diez años, el escenario cambia de forma marcada, según Castiñeira. “El INDEC me dice que la población argentina va a crecer un millón en la próxima década”, proyectó, frente a los cinco millones de la década anterior.

Para el economista, ese freno ubica a la Argentina en una etapa que ya atravesaron Uruguay y Chile: la estabilización demográfica, con la población tocando su pico.

Ese cambio, advirtió, no es solo un dato poblacional: “Va a modificar un montón lo que es el consumo masivo”. Como ejemplo, citó la caída en la venta de leche vinculada a la merma en la cantidad de nacimientos.

La caída en la natalidad ya es visible en los números que manejó: “Nacían más de 400.000 chicos en Argentina, hoy nacen poco más de 200.000 chicos en Argentina”. El moderador de la charla vinculó ese dato con el cierre de salas de neonatología y de pediatría, y Castiñeira lo confirmó-