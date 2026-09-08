El dólar blue hoy martes 8 de septiembre cotiza a $ 1525 para la compra y $ 1545 para la venta en la primera rueda de la semana.

El paralelo lleva perdidos $ 10 en lo que va del mes, tras cerrar agosto con solo $ 5 de suba acumulada ($ 1555), luego de sendas alzas que tuvo en julio -ganó $ 45 (2,97%)- y junio -$ 85 (5,94%)-. En tanto, se ubica $ 15 por encima del valor con el que arrancó 2026 ($ 1530 para la venta).

Por su parte, el dólar oficial hoy martes 8 de septiembre opera a $ 1480 para la compra y $ 1530 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa mantiene el mismo valor al que inició el mes tras cerrar agosto con un incremento de $ 20, que consolidó la desaceleración que inició en julio (aumentó solo $ 10), luego de la fuerte suba de junio (ganó $ 70). En tanto, se ubica $ 50 por encima del valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo quedó a $ 1989 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar mayorista se mantuvo en $ 1477 para la compra y $ 1526,90 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1889,06.

La brecha entre el blue y el oficial es de 0,98%.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante septiembre los topes se actualizan teniendo en cuenta el 2,1% correspondiente al dato del IPC de julio.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) no adquirió dólares este lunes como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre de 2025. En lo que va de septiembre acumula compras por u$s 81 millones.

En total, las reservas internacionales totales se ubican en u$s 50.733 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy martes 8 de septiembre

El dólar blue hoy martes 8 de septiembre cotiza a $ 1525 para la compra y $ 1545 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1480 $ 1530 Dólar Blue $ 1525 $ 1545 Dólar Mayorista $ 1477 $ 1526,90 Dólar MEP $ 1525,90 $ 1526,60 Dólar CCL $ 1586 $ 1599,10

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este martes 8 de septiembre

El dólar CCL o dólar cable hoy martes 8 de septiembre se consigue a $ 1586 para la compra y $ 1599,10 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este martes 8 de septiembre

El dólar MEP hoy martes 8 de septiembre cotiza a $ 1525,90 para la compra y $ 1526,60 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy martes 8 de septiembre

El dólar oficial hoy martes 8 de septiembre concluyó a $ 1530 para la venta. Banco por banco, los precios son: