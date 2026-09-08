El fabricante Asus anunció la llegada a la Argentina de su nueva generación de notebooks ExpertBook, una familia específicamente orientada al mercado corporativo que combina equipos de distintos perfiles con funciones de inteligencia artificial (IA) ejecutadas directamente en el dispositivo, mayor seguridad y resistencia.

Así, la compañía busca ampliar su oferta para empresas y profesionales, con alternativas que van desde modelos de entrada hasta una portátil ultraliviana de alta gama.

Uno de los ejes de la nueva línea es el procesamiento de IA “on-device”. Los equipos incorporan procesadores Intel Core Ultra y AMD Ryzen AI con unidades de procesamiento neuronal (NPU), que permiten ejecutar determinadas funciones de inteligencia artificial localmente, sin necesidad de enviar los datos a la nube.

La durabilidad es otro de los atributos destacados por Asus. Todos los modelos cumplen con el estándar militar estadounidense MIL-STD 810H, que contempla pruebas de caídas, vibraciones, torsión y exposición a temperaturas extremas.

El catálogo se divide en distintas categorías. La línea Essential, integrada por las ExpertBook B1 y BM1, apunta a un uso corporativo general, con equipos de alrededor de 1,4 kilos, almacenamiento ampliable y una amplia variedad de puertos. En un escalón superior aparecen las ExpertBook P3 y P5 G2, con chasis de aluminio, procesadores de última generación, pantallas de mayor resolución y conectividad Wi-Fi 7.

Las nuevas ExpertBook P5 G2.

El tope de gama es la computadora portátil ExpertBook Ultra, que pesa apenas 0,99 kilos y tiene un grosor de 10,9 milímetros. Incluye un chasis de aleación de magnesio y aluminio y una pantalla OLED de 14 pulgadas con resolución 3K y hasta 1.400 nits de brillo HDR.

El desembarco también incluye servicios específicos para compañías. Por caso, Asus ofrece tres años de garantía estándar y suma opciones de soporte técnico presencial, garantías extendidas de hasta cinco años y cobertura frente a daños accidentales.

Portafolio de productos destacados

1. Línea Essential (ExpertBook B1 / BM1): Formato versátil de 1.4 kg, memoria DDR5 de gran capacidad, almacenamiento SSD ampliable, puertos de E/S completos (incluyendo RJ45 y Thunderbolt™ 4 / USB-C) y chasis de alta reparabilidad.

2. Línea Advanced (ExpertBook P3 / P5 G2): Chasis de aluminio de hasta 1,29 kg, pantalla antirreflejo 2.5K a 144 Hz, procesadores de última generación Intel® Core™ Ultra y AMD Ryzen™, batería de alta densidad y conectividad de última generación Wi-Fi 7.

3. Asus ExpertBook Ultra. El modelo tope de línea de la serie combina ingeniería de vanguardia con gran portabilidad:

La ExpertBook Ultra de Asus.

Diseño ultraliviano: Chasis de aleación de magnesio-aluminio de solo 0.99 kg y 10.9 mm de grosor.

Acabado Nano Ceramic: Tratamiento térmico de superficie que alcanza una dureza de 9H, resistente a rayones y corrosión, con una fiabilidad probada heredada de los célebres tests de rendimiento de ASUS en condiciones extremas como el Monte Everest.

Pantalla 3K Tandem OLED: Panel de 14 pulgadas con hasta 1400 nits de brillo HDR, cristal Corning® Gorilla® antirreflejo y menor consumo energético en comparación con paneles OLED convencionales.

Disponibilidad y canales de venta

La nueva serie de portátiles ASUS ExpertBook ya se encuentra disponible en Argentina a través de la red de distribuidores autorizados y canales B2B.