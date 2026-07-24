Cada vez más argentinos destinan parte de sus ahorros a instrumentos financieros como plazos fijos, bonos, acciones, fondos comunes de inversión o Cedears.

Sin embargo, la rentabilidad que se publica rara vez coincide con lo que realmente queda en el bolsillo. La clave es entender que no todas las inversiones tributan igual: algunas están totalmente exentas, otras pagan un impuesto cedular específico, y muchas, exentas o no, igual deben declararse.

Dos impuestos, dos miradas distintas

Impuesto a las Ganancias : grava la renta obtenida durante el año (intereses, dividendos, resultado de compraventa).

Bienes Personales: grava el patrimonio que tenías al 31 de diciembre, haya generado renta o no.

Una misma inversión puede pagar uno, otro, los dos o ninguno.

Impuestos: los instrumentos con tratamiento favorable, y por qué

Los intereses de caja de ahorro y de plazo fijo están exentos de Ganancias para personas humanas, tanto en pesos como en dólares. Hasta 2025 el plazo fijo en moneda extranjera tenía un tratamiento distinto al de pesos, pero desde el 1° de enero de 2026 la ley equiparó ambos casos.

Los bonos y títulos públicos nacionales, provinciales y municipales también están exentos, tanto en los intereses como en el resultado de la compraventa.

Lo mismo pasa con las obligaciones negociables, aunque en este caso la exención tiene una condición concreta: la emisión debe contar con oferta pública autorizada por la CNV y cumplir los requisitos de la Ley 23.576. Si no los cumple, tributa igual que cualquier otro instrumento gravado.

Las acciones argentinas que cotizan en bolsa están exentas en el resultado de su compraventa, por el artículo 26 inciso u) de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Y acá aparece un dato que suele sorprender: los Cedears tienen el mismo beneficio.

Como la ley exime la compraventa de acciones y certificados que coticen en mercados autorizados, sin distinguir el domicilio de la empresa detrás del papel, el resultado de vender un Cedear también queda exento. Lo que sí paga impuesto son los dividendos que reparte ese Cedear, con una alícuota del 7%, igual que los dividendos de una acción argentina.

Los instrumentos que exigen más atención

Los intereses de caja de ahorro y de plazo fijo en pesos están exentos de Ganancias para personas humanas. Hasta 2025 el plazo fijo en moneda extranjera tenía un tratamiento distinto, pero desde el 1 de enero de 2026 la normativa equiparó ambos casos y los intereses de plazo fijo en dólares realizados en entidades financieras locales también están exentos.

Los títulos públicos nacionales, provinciales y municipales suelen tener un tratamiento favorable, tanto en los intereses como en el resultado de la compraventa, aunque el encuadre depende del instrumento concreto y de la naturaleza de la renta. No conviene asumir una regla única para todos los títulos porque el tratamiento puede variar según la emisión y la condición del inversor.

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Las obligaciones negociables pueden tener exenciones o tratamientos específicos si cumplen los requisitos legales y regulatorios correspondientes. En este caso, es importante distinguir entre la emisión, la oferta pública y el tipo de rendimiento que generan.

Las acciones argentinas que cotizan en bolsa están exentas en el resultado de su compraventa para personas humanas en ciertos supuestos. Los dividendos que reparten esas acciones, en cambio, tributan con una alícuota específica del 7 por ciento.

Los Cedears combinan exposición a activos extranjeros con negociación local. Eso hace que su tratamiento fiscal no pueda asumirse por analogía simple con una acción argentina. Para el inversor, lo relevante es revisar el rendimiento generado y el encuadre aplicable en cada caso, tanto en Ganancias como en Bienes Personales.

Los instrumentos que exigen más atención

Los fondos comunes de inversión son un terreno donde no hay una regla general por tipo de fondo, sino por lo que ese fondo tiene efectivamente en su cartera al cierre del ejercicio. Un money market en pesos suele replicar la exención de los instrumentos que contiene, mientras que uno con exposición al exterior tiende a tributar.

Dos fondos con nombres parecidos pueden terminar con cargas muy distintas .

Las criptomonedas siguen una lógica propia y no se encuadran automáticamente en la misma lógica que una acción, un bono o un plazo fijo. Según el caso, pueden quedar alcanzadas por reglas específicas tanto en Ganancias como en Bienes Personales.

Dónde la discusión sigue abierta

No todo en esta materia está resuelto por ley de forma unívoca. Hay al menos dos puntos donde distintos especialistas sostienen posturas diferentes y ARCA no fijó un criterio oficial.

Qué tipo de cambio corresponde usar cuando una operación con Cedears se liquida en pesos y si los dividendos que provienen de compañías de fuente extranjera deberían tributar con la escala general del impuesto en lugar de la alícuota cedular, aunque en la práctica el sistema de ARCA sigue aplicando esta última.

Son debates técnicos reales, no un “depende” genérico, y vale la pena que un inversor sepa que existen antes de asumir una respuesta cerrada.

El error más común: confundir “exento” con “no declarar”

Que un instrumento esté exento de Ganancias no significa que no haya que declararlo. ARCA cruza información directa con bancos, agentes de bolsa y administradoras de fondos, así que una inversión exenta que no aparece en la declaración jurada puede terminar en una intimación, aunque no corresponda pagar impuesto.

Tampoco libera de esta lógica ser monotributista. La actividad como tal está exenta de Ganancias, pero las rentas pasivas, como intereses, dividendos o resultados financieros, se evalúan aparte y el patrimonio se mide en Bienes Personales igual que para cualquier otro contribuyente.

Qué mirar antes de elegir un instrumento

Antes de invertir, conviene hacerse tres preguntas. Cuánto rinde el instrumento, si ese rendimiento puede quedar alcanzado por Ganancias y si el activo además integra la base de Bienes Personales al cierre del año.

Una exención en el primer impuesto no siempre implica ausencia total de carga fiscal. Un Cedear es el ejemplo más claro de un activo que se libera en un frente y paga en el otro.

Si llegaste hasta acá, tené presente que las alícuotas y exenciones pueden modificarse por nuevas leyes o resoluciones de ARCA, así que para una situación concreta conviene confirmar con un contador.