El dólar presenta una cotización de 17.48 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este viernes, 24 de julio de 2026, cifras que reflejan que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.22%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.52 pesos y un mínimo de 17.48 pesos.

La cotización del Dólar ha caído: en la última semana retrocedió -31.19% y en el último año acumuló -602.21%, lo que indica una tendencia claramente bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días predominó la caída del Dólar: 6 bajadas y 4 subidas, con racha de tres descensos seguidos en la segunda mitad, breves rebotes intermedios y cierre a la baja.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México,

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 7.74%, lo que indica un comportamiento inestable en comparación con la volatilidad anual de 7.50%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, dado que el dato de -1 es un número positivo. Esto indica que en los últimos días la moneda ha ido aumentando su valor de manera constante, lo que podría beneficiar a aquellos que buscan invertir en divisas.

Sin embargo, es importante mantener un enfoque cauteloso, ya que una tendencia positiva no garantiza estabilidad a largo plazo. Factores externos como la política económica y los cambios en el mercado pueden influir en esta tendencia.

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.