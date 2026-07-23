Llega Georgieva: Caputo confirmó a El Cronista detalles de la visita de la número 1 del FMI
La directora gerente del Fondo Monetario viajará con el ministro Caputo a Neuquén; además volvió a insistir en que el campo dejará de ser el único sostén de las divisas gracias al crecimiento de la energía
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 23 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.