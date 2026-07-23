En medio de las expectativas por posibles anuncios para el agro durante la Exposición Rural de Palermo, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó a El Cronista que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará Vaca Muerta la próxima semana y que él mismo la acompañará durante la recorrida.

Aunque la visita constituye un gesto de alto contenido político ya que no es habitual que la máxima autoridad del FMI incluya un recorrido por un complejo productivo durante una misión oficial, el ministro lo naturalizó y puso el foco en la buena relación con el organismo internacional.

El Gobierno busca aprovechar esa imagen para reforzar uno de los pilares de su estrategia económica: mostrar que la Argentina empieza a contar con nuevas fuentes estructurales de generación de divisas. Algo que también transmitió a los empresarios rurales el viceministro Daza, ayer en una presentación en el auditorio principal de la Feria ganadera.

Consultado por este medio sobre la agenda en Vaca Muerta, Caputo confirmó que el recorrido será el martes y aclaró que el presidente Javier Milei no participará porque estará de viaje.

“Yo voy a estar acompañándola”, respondió el ministro y señaló que “es una visita de cortesía”.

“Como siempre dije, la relación con el Fondo es muy buena a todo nivel, y la visita de la directora gerente es una prueba de eso”, sostuvo.

Mientras crecen las especulaciones sobre un posible anuncio del presidente Javier Milei durante el acto de inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo, el ministro de Economía, Luis Caputo, buscó moderar las expectativas del sector agropecuario.

Consultado sobre la posibilidad de nuevas medidas para la carne vacuna o el campo en general, el funcionario fue categórico al señalar que “los anuncios ya se hicieron en su momento” y sostuvo que no hay que esperar definiciones inmediatas.

“Los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ningún anuncio en particular”, afirmó.

El Gobierno evita anticipar medidas

Aunque en la Feria que transcurre en Palermo, todos esperan que el Presidente anuncie alivio sobre las exportaciones de carne que representa cerca de u$s 130 millones para la recaudación oficial, tanto las autoridades de la Sociedad Rural (SRA) como los funcionarios descartan novedades.

“Celebramos la visita del Presidente”, reitera -en línea con el mensaje de Nicolás Pino- la cupula rural.

En sintonía, Caputo negó nuevos anuncios aunque evitó cerrar completamente la puerta a futuras reducciones de la carga tributaria sobre el sector.

En ese sentido, el Ministro reiteró que la continuidad del proceso dependerá de la evolución de las cuentas públicas. “En la medida en que el superávit económico dé más margen, ojalá podamos seguir bajando”, señaló al ser consultado puntualmente por la posibilidad de nuevas rebajas para la carne vacuna.

Más fuentes de divisas

El ministro insistió en que el agro seguirá ocupando un lugar central dentro del esquema económico, aunque destacó que el Gobierno busca ampliar la base de generación de divisas con el impulso de la energía y la minería.

“El campo es siempre uno de los motores principales y ahora, por suerte para el campo también, hay otros motores más. Eso va a permitir ser más flexibles con el campo, que siempre ha sido demasiado exigido, particularmente en las dos últimas décadas”, indicó.

En esa línea, defendió la estrategia oficial de reducir gradualmente la presión sobre los sectores exportadores y sostuvo que el cambio de incentivos ya comenzó a reflejarse en los resultados de la economía .

“Cada vez que podemos seguir bajando retenciones, la reacción de los productores es inmediata”, aseguró, antes de afirmar que el Gobierno está promoviendo a los sectores que generan divisas.

Para Caputo, esa modificación explica por qué hoy la economía exhibe un escenario de mayor disponibilidad de dólares. Según describió, el ingreso de dólares permitió abastecer tanto la demanda de ahorristas como la de empresas e importadores, al tiempo que el Banco Central debió intervenir para comprar parte del excedente.

El ministro vinculó esa dinámica con el desempeño general de la economía y destacó que los indicadores muestran un cambio de tendencia. “La economía está creciendo desde hace 26 meses consecutivos, algo que no ocurría desde hace más de 15 años”, afirmó, al tiempo que consideró que la mejora en las calificaciones de riesgo refleja que “hay un cambio estructural en el país”.