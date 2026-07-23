El Gobierno presentó un nuevo proyecto para modificar la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que busca reforzar las garantías para quienes decidan adherir al régimen y formalizar ahorros no declarados. El anuncio fue realizado el miércoles por el ministro de Economía, Luis Caputo, luego de varias semanas de trabajo junto con especialistas tributarios.

Según explicó el ministro, con la “Inocencia Fiscal II” el objetivo central de la ley no cambia, sino que se introducen modificaciones para brindar mayor seguridad jurídica y despejar dudas que habían planteado tributaristas desde la aprobación de la norma original. La intención sigue siendo incentivar que los argentinos incorporen al sistema financiero los llamados “dólares del colchón”, sin que esa decisión implique sanciones fiscales por el pasado.

La nueva iniciativa todavía deberá ser debatida en el Congreso, pero ya anticipa cuáles serían las principales modificaciones respecto del esquema vigente.

Los principales cambios de la Inocencia Fiscal II

Si el proyecto es aprobado, estas serán las novedades más importantes:

Se eliminan los límites de ingresos y patrimonio para adherir al régimen.

Los grandes contribuyentes podrán utilizar la modalidad simplificada, aunque con beneficios limitados.

Se redefine qué se considera una “ discrepancia significativa ” para evitar perder los beneficios por diferencias menores.

Se incorpora la posibilidad de corregir errores mediante una declaración jurada rectificativa sin quedar automáticamente excluido.

ARCA deberá devolver los importes abonados , con intereses, si posteriormente la Justicia revoca un ajuste.

Se fija hasta el 31 de diciembre de 2027 como plazo para ingresar los fondos al sistema financiero.

La adhesión será considerada un antecedente favorable en los controles de prevención de lavado que realizan bancos y otros sujetos obligados.

El Gobierno impulsa cambios para consolidar la Ley de Inocencia Fiscal. Imagen ilustrativa (El Cronista)

Inocencia Fiscal II bajo la lupa

Un análisis más detallado de las principales modificaciones revela los siguientes puntos a tener en cuenta por los contribuyentes:

Se amplía el acceso al régimen

Uno de los cambios más relevantes consiste en eliminar las restricciones patrimoniales y de ingresos.

Hasta ahora, solamente podían ingresar quienes registraban ingresos anuales inferiores a $ 1.000 millones, un patrimonio menor a $ 10.000 millones y además no calificaban como Grandes Contribuyentes ante ARCA.

El nuevo proyecto elimina esas barreras. En consecuencia, todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país podrán adherir, independientemente de su nivel patrimonial o de ingresos.

Los Grandes Contribuyentes también podrán optar por la modalidad simplificada para facilitar la liquidación y el pago del impuesto, aunque no accederán a beneficios como la presunción de exactitud, el efecto liberatorio ni el denominado “tapón fiscal”.

Discrepancia significativa: más protección frente a diferencias menores

Otro de los cambios apunta a uno de los aspectos que más preocupaban a los especialistas: cuándo una diferencia detectada por ARCA puede hacer caer los beneficios del régimen.

La legislación vigente establece que si la determinación del organismo incrementa en un 15% o más el impuesto declarado, automáticamente desaparecen las protecciones previstas por la ley.

El nuevo texto incorpora un límite adicional para evitar que diferencias pequeñas generen consecuencias desproporcionadas.

Así, aunque exista una diferencia superior al 15%, no se perderán los beneficios cuando el monto reclamado no alcance el equivalente al 5% del umbral previsto en la Ley Penal Tributaria, que hoy representa aproximadamente $ 5 millones.

En otras palabras, el proyecto busca distinguir errores menores de situaciones de verdadera evasión.

La Ley de Inocencia Fiscal busca incentivar la regularización de los famosos "dólares del colchón" de los argentinos.

Se podrá corregir la declaración sin perder los beneficios

Otra novedad importante es la incorporación de un mecanismo para rectificar errores.

Actualmente, salvo algunas excepciones, cuando ARCA detecta una discrepancia significativa el contribuyente pierde automáticamente las ventajas del régimen. La nueva iniciativa modifica esa situación.

Si el organismo determina diferencias, el contribuyente podrá presentar una declaración jurada rectificativa y cancelar el importe reclamado, junto con los intereses correspondientes, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación.

Cumplido ese requisito, conservará los beneficios de la Inocencia Fiscal.

Devolución obligatoria si el contribuyente gana el reclamo

El proyecto también incorpora una garantía adicional. Puede ocurrir que un contribuyente rectifique su declaración y pague para mantener los beneficios, pero que posteriormente la Justicia determine que el ajuste realizado por ARCA era incorrecto.

En ese caso, el proyecto establece dos consecuencias:

Se restablecerán plenamente todos los beneficios del régimen;

ARCA deberá reintegrar el dinero abonado junto con los intereses correspondientes dentro de los 45 días hábiles posteriores a la resolución firme.

Inocencia Fiscal: qué se mantiene igual con el nuevo proyecto

Aunque incorpora varios cambios, el Gobierno insiste en que el espíritu de la ley permanece intacto.

El régimen sigue buscando que quienes poseen ahorros no declarados puedan incorporarlos al sistema financiero sin que esa exteriorización genere sanciones fiscales sobre ejercicios anteriores.

También continúan vigentes los principales beneficios para quienes adhieran correctamente al régimen simplificado:

La presunción de exactitud de la declaración.

El denominado “tapón fiscal”, que limita la revisión de ejercicios anteriores.

El efecto liberatorio del pago.

Una declaración jurada con menor cantidad de información respecto del esquema tradicional.

Según datos oficiales difundidos por ARCA, más de 330.000 contribuyentes ya adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias y 170.115 presentaron efectivamente su declaración jurada, mientras que alrededor de 99.000 permanecen en estado de borrador.

Miles de argentinos ya se adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias de ARCA.

Qué pasa con las fiscalizaciones y la UIF

El proyecto también aclara algunos puntos que habían generado incertidumbre.

La adhesión al régimen no detendrá automáticamente las fiscalizaciones, recursos administrativos o causas judiciales que ya estuvieran iniciadas antes del ingreso al sistema.

Sin embargo, si posteriormente una resolución de ARCA es anulada o revocada en forma definitiva, el contribuyente recuperará íntegramente los beneficios previstos por la ley.

Además, la iniciativa incorpora expresamente a la Unidad de Información Financiera (UIF). La adhesión al régimen deberá ser considerada un antecedente favorable por bancos, escribanos y otros sujetos obligados al momento de realizar los controles de prevención de lavado de dinero.

A quiénes beneficia la nueva ley de Inocencia Fiscal

Los principales beneficiados serían las personas humanas residentes que buscan regularizar su situación fiscal con un mayor nivel de seguridad jurídica.

La eliminación de los límites patrimoniales amplía significativamente el universo de contribuyentes que podrán acceder al régimen, mientras que los nuevos mecanismos para corregir errores, los límites a las discrepancias menores y la obligación de devolver pagos indebidos buscan reducir el riesgo de perder los beneficios por cuestiones formales.

En definitiva, Inocencia Fiscal II no modifica el objetivo original del programa, sino que intenta fortalecer las garantías para incentivar una mayor adhesión, con la expectativa oficial de que más ahorros ingresen al sistema financiero y contribuyan tanto a la formalización de la economía como al crecimiento de la recaudación tributaria.

ARCA: qué vencimientos de Ganancias se mueven

Mientras el Congreso analiza el proyecto, ARCA también modificó el calendario tributario para facilitar el cumplimiento de las obligaciones.

La presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias 2025 para personas humanas fue prorrogada hasta el 27 de agosto de 2026, mientras que el pago continúa con vencimiento el 27 de julio.

Además, el primer anticipo del período fiscal 2026, que originalmente vencía en agosto, fue reprogramado para septiembre: