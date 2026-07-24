Colpensiones otorgará un auxilio superior a cinco salarios mínimos a quienes cumplan estos requisitos.

Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 24 de julio de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.200,4 pesos colombianos.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue de 6.58%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.28%.

En las últimas cuatro sesiones, el dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Dólar repuntó a mitad de periodo con cuatro avances y cerró con cuatro retrocesos consecutivos, quedando con sesgo bajista y balance global equilibrado.

La cotización del Dólar muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a los demás durante este período.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es fundamental contemplar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Usa bancos o casas de cambio autorizadas; verifica su registro ante la Superfinanciera o la DIAN, consulta la TRM y comisiones y opera por canales oficiales.

Evita cambistas informales y citas en la calle; pide comprobante, verifica billetes y no adelantes dinero fuera de plataformas confiables.