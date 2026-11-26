El Gobierno aprobó una operación de conversión de títulos en poder del Banco Central por nuevos instrumentos de deuda con vencimientos en 2027. La medida fue formalizada este jueves a través de la Resolución Conjunta 67/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda, publicada en el Boletín Oficial.

El canje contempla tres títulos que estaban en manos del BCRA y que vencen entre el 30 de noviembre y el 15 de diciembre de este año. Se trata de una LECAP, un BONCER ajustado por CER y un bono a tasa dual. A cambio, el Central recibirá instrumentos con vencimientos en enero y junio de 2027.

Para concretar la operación, Economía amplió la emisión de la LELINK D15E7, vinculada al dólar y con vencimiento el 15 de enero de 2027, por hasta u$s 1.000 millones de valor nominal. También amplió la LELINK D29E7, con vencimiento el 29 de enero de 2027, por hasta u$s 2.000 millones.

Además, autorizó una ampliación de hasta $16 billones del BONCAP T30J7, con vencimiento el 30 de junio de 2027. El monto efectivo de cada instrumento dependerá de los valores de mercado utilizados para realizar la conversión.

La operación se realizó el 24 de noviembre y se liquidó el 25 de noviembre. El mecanismo establece que los títulos del BCRA serán convertidos primero por la LELINK de enero, luego por la LELINK de fines de enero y, por el remanente, por el BONCAP de junio.