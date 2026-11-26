El economista Orlando Ferreres , uno de los más escuchados del mercado, sostuvo que el tipo de cambio todavía tiene margen para subir, aunque advirtió que un salto mayor se trasladaría a precios.

“Yo creo que puede subir un poco más todavía”, afirmó en una entrevista con Ahora Play, en medio de días en que la divisa superó los $ 1600.

“Todavía puede aumentar más, un poco más, no mucho porque si no también se traduce en inflación”, precisó Ferreres. Según el economista, ese traslado puede generar “un poquito más de inflación” en los próximos meses.

Ferreres calculó que la paridad teórica de equilibrio ronda los $ 1600. “La paridad teórica de equilibrio que calculamos teórica está en los $ 1600, o sea, mucho más arriba”, explicó.

El economista aclaró que ese valor surge de comparar la inflación minorista local con la de Estados Unidos. “La paridad teórica de equilibrio es teórica, no es un dato preciso”, matizó.

Consultado sobre el riesgo de que la divisa toque el techo de la banda, que el entrevistador ubicó en $1925, Ferreres respondió: “Dentro de la banda cambiaria, por supuesto”.

El economista ratificó que el dólar se moverá dentro de la banda tanto en el escenario optimista como en el pesimista .

Ferreres además defendió la necesidad de mantener un tipo de cambio competitivo. “Yo creo que el tipo de cambio tiene que estar siempre equilibrado para el momento en que cambie la tendencia internacional”, señaló.

“En este momento, dado el comercio que estamos teniendo, estamos bien, pero hay que ver el momento que eso falte y venga el problema inverso, que aumente mucho las importaciones”, completó.

Ferreres respaldó la suba del dólar

Ferreres respaldó la decisión oficial de convalidar la suba. “Yo creo que también debiera subir un poco el tipo de cambio, porque entonces genera menos posibilidades de aumento para el año siguiente”, señaló.

“Me parece bien que hayan dejado esto. Nosotros venimos pidiendo ese tipo de mejora del tipo de cambio porque estaba muy atrasado respecto de la inflación”, agregó el economista, que ya consideraba atrasado el dólar en torno a $ 1500.

Según Ferreres, la corrección cambiaria reduce el riesgo de una corrida. “El aumento del tipo de cambio despeja un poco las perspectivas de una corrida que podría haber en el año electoral”, sostuvo.

El economista vinculó la demanda de divisas con el calendario electoral. “El comprar dólares es un negocio porque se sabe que muy posiblemente va a aumentar el año de elecciones”, explicó. Así, según describió, el ahorro se destina a dólares y no a inversión.

Según Ferreres, la corrección cambiaria reduce el riesgo de una corrida Fuente: Shutterstock Shutterstock

El impacto en los precios

Ferreres advirtió que la suba del dólar puede trasladarse a precios y aseguró que las alimenticias ya enviaron nuevas listas de precios. “Era un sector que estaba tranquilo, los alimentos, y ahora estamos viendo las listas de precios de empresas importantes que son más altas que las anteriores”, detalló.

El economista atribuyó esas subas a “una mezcla de cosas”, que van desde aumento salarial hasta alza de todos los costos, especialmente del crédito.

“El préstamo lo tengo que cargar a alguien, lo tengo que cargar en el precio, no tengo remedio”, graficó.

Ferreres coincidió en que, con precios internacionales de alimentos elevados, la suba del dólar se traslada a la canasta básica. “Y ahí pegan en la base de la pirámide”, advirtió.

Riesgo país y escenarios para 2027

Por último, Ferreres enumeró al menos seis factores detrás de la escalada del riesgo país a 1125 puntos: las dudas sobre los vencimientos de deuda, la incertidumbre electoral, el menor dinamismo de la actividad y la caída de la recaudación.

También mencionó el triunfo demócrata en Estados Unidos, que según él dificultaría la asistencia vía swap, la suba de las tasas internacionales y la devaluación en Brasil.

Pese a ese cuadro, el economista consideró que la Argentina está mejor posicionada frente a un default. “Tenemos unas exportaciones que andan muy bien [...] y de ahí podemos sacar bastante fondos para el pago de la deuda”, sostuvo.

Ferreres proyectó que el indicador podría perforar los 1000 puntos en 2027. “Va a ser un riesgo alto, pero más bajo que el actual”, estimó. Como objetivo para el Gobierno, mencionó los 402 puntos que, según indicó, el índice marcaba el 10 de julio.

Para 2027, el escenario central prevé un crecimiento de 2% a 3%, con una inflación de entre 20% y 21%. Ferreres le asignó una probabilidad de 60%. “Ese, todo el mundo firmaría que sí”, afirmó.

El escenario negativo contempla un PBI prácticamente estancado y más inflación, “parecido un poco a la situación actual”. En cambio, Ferreres descartó una expansión de 4% o 5% por considerarla prácticamente imposible.

Según el economista, el escenario central depende de que “el Gobierno mantenga la calma y no se vuelva loco con medidas”. Consultado sobre si esperaba un cambio en el estilo del Presidente, respondió: “Exacto, que Milei se tranquilice”.