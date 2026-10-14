En esta noticia ¿Volvió la emisión?

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el dato de inflación del mes de septiembre -fue de 1,9%- y comenzó el análisis de propios (el Gobierno) y extraños sobre cómo leer este índice.

En ese sentido, el economista Roberto Cachanosky brindó una entrevista a Radio Con Vos en la que puso el foco sobre los magros logros del Ejecutivo en materia inflacionaria.

“En noviembre del 2023, tras la victoria en las elecciones de Javier Milei, dijo que iba a terminar con la inflación entre 18 y 24 meses”, recordó Cachanosky. Y agregó: “En agosto, dijo que a mediados del 2026 la inflación iba a empezar con cero, de manera que te diría que viene fracasando”.

El economista recordó que en los países vecinos, la inflación anual oscila entre el 1,5 y el 4 por ciento. “Acá estamos hablando de un IPC acumulado del 33,4%; tiene una economía totalmente estancada y vamos a ver, cuando salgan los datos del tercer trimestre y el resultado no se ve”, apuntó el especialista.

¿Volvió la emisión?

Cachanosky desafió una de las anclas en las que se apalanca el Gobierno: el déficit fiscal cero.

El economista advirtió que el Banco Central se encuentra en un proceso de emisión y esto se ve en el incremento del índice de emisión primaria (cantidad de billetes circulando): “Aumentó cinco veces la cantidad de pesos en el mercado”.

Por otra parte, hizo referencia a las declaraciones del Presidente sobre cómo haría su administración para detener una eventual corrida cambiaria: “¿De dónde sale esta plata? ¿Es el swap con China, con Estados Unidos? ¿Son ventas de futuros? La pregunta es, ¿te vas a endeudar para detener un aumento del tipo de cambio? Vas a hacer lo que hacía (José) Martínez de Hoz, que mandaba a YPF a tomar deuda en el exterior. Acá están empecinados en que el tipo de cambio no se mueva de $ 1500″.

El economista liberal fue lapidario con el Ejecutivo y el último dato de inflación que dio a conocer el INDEC.

Con respecto al “poder de fuego” de la administración libertaria, Cachanosky fue taxativo al aseverar que “si Estados Unidos lo habilita a usar esa deuda de 20.000 millones de dólares para frenar el tipo de cambio” y “si China le da los 20.000 millones para frenar el tipo de cambio”, el poder de fuego “lo tenés”, pero se preguntó: “¿Cuál es el costo?”.

Finalmente, se mostró escéptico de que el Gobierno logre una inflación cero de cara al final de su mandato. “A este ritmo parece bastante difícil, lo veo complicado”, concluyó.