Gabriel Rubinstein, exviceministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández, analizó recientemente la dinámica del dólar y advirtió que la estabilidad cambiaria de Argentina depende, en gran medida, de la reelección de Javier Milei el año entrante y de un respaldo estadounidense sostenido. “Si Milei no puede garantizar esa ayuda, entonces el incentivo a comprar dólares de parte de los argentinos va a ser muy, muy grande“, afirmó el economista en declaraciones a Ahora Play. En esta línea, Rubinstein identificó la falta de reservas internacionales netas como el talón de Aquiles de la política económica actual. “Estás peor que cuando terminamos nosotros. Tenés muchos más activos en pesos y las reservas netas son parecidas, de hecho, están un poco peor”, advirtió, en referencia al final de la gestión previa. El economista explicó que el deterioro se debe a un crecimiento de activos en pesos sin contrapartida en reservas netas. “Si tenés un 25% de corrida de los activos en pesos, te faltan u$s 40.000 o u$s 45.000 millones”, precisó. Ante ese escenario, Rubinstein subrayó que la “única chance” frente a una corrida es la ayuda de Estados Unidos: “Si no tenés reservas y tenés un dólar barato, tu única chance es que te ayude Estados Unidos”. En este sentido, el exfuncionario calificó de “espectacular” la capacidad de Milei y Caputo para obtener respaldo de Washington. “Lograron una declaración de Trump y de Scott Bessent de que ‘vamos a hacer cualquier cosa que sea necesario con tal de respaldar a Milei, no a otro’“, recordó. Sin embargo, advirtió que ese logro es “muy grande, pero frágil”. Es que, en Estados Unidos, el Partido Demócrata y la mitad del Partido Republicano se opusieron a la asistencia, y la Reserva Federal objetó el mecanismo del swap utilizado. Rubinstein señaló además que la ayuda americana funcionó porque fue una operación de corto plazo en la que Estados Unidos ganó dinero. “Zafó porque hizo una operación de muy corto plazo”, dijo, pero anticipó que el panorama preelectoral de 2027 plantea dudas. “Si pone u$s 20.000 millones y finalmente gana un opositor y el dólar se va a $ 2500, por ahí pierde 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 millones de dólares Estados Unidos”, graficó. Esa pérdida potencial, agregó, “le puede costar a veces la prisión” a quienes la autoricen, dado que no existe consenso político en ese país para financiar a Argentina. El economista también analizó el tipo de cambio y consideró que el dólar está “relativamente barato” y que, solo con que un candidato opositor plantee la necesidad de un tipo de cambio real más alto, “toda la gente va a decir ‘acá el dólar se va para arriba’”. “Si vos no tenés reservas y tenés un dólar barato, tu única chance es que te ayude Estados Unidos, porque corrida es muy probable que tengas, y dolarización fuerte también. Y ahí se va a ver un gran interrogante, porque una cosa es lo que hizo EE.UU. en la mitad de término y otra cosa es lo que pueda hacer en octubre 2027 o antes, cuando venga la etapa preelectoral, para defender un techo cambiario poniendo dólares si piensa que puede ganar un opositor", advirtió. “Ni siquiera hace falta que sea un Kicillof o un Grabois; que sea un Macri o alguien que pueda tirar la idea de que sería mejor un tipo de cambio real más alto... con solo decir eso, ya toda la gente va a decir que el dólar se va para arriba“, detalló. Respecto al cepo cambiario, Rubinstein mencionó la opción de seguir el camino de Cavallo y liberar el mercado. Sin embargo, advirtió que "ese ‘por las dudas dolaricemos’ para la política económica es letal“, en referencia a la coordinación de expectativas de dolarización. Por último, en materia de tasas de interés, el exviceministro señaló que bajar más la tasa pasiva empuja directamente a la compra de dólares. “Si querés bajar más la pasiva, la gente va a comprar dólares. Y la activa no la podés bajar en mucho porque los bancos están todavía con mucha mora e incertidumbre”, explicó. El economista reconoció que Milei dejará un legado positivo en materia fiscal: “Lo que más valoro de Milei es que haya hecho un ajuste fiscal fuerte y en un mes“. Aunque también destacó que el RIGI y el alineamiento con Estados Unidos fueron aciertos estratégicos, insistió en que la fragilidad cambiaria persiste de cara a 2027.