Las recientes críticas de Domingo Cavallo al plan económico del Gobierno desataron una dura respuesta del ministro de Economía Luis Caputo, en un escenario atravesado por el debate sobre el rumbo de la política cambiaria. “La eliminación completa de los controles de cambio y el libre movimiento de capitales es, probablemente, la política de liberalización y desregulación económica con mayor potencial”, sentenció el exministro de Economía en relación al levantamiento total del cepo cambiario. El jefe de Hacienda retrucó los dichos del exfuncionario y apuntó contra algunas de las medidas implementadas por Cavallo durante su paso por Economía. “Hiciste un culto de violar la propiedad privada”, aseguró. En este contexto, Fausto Spotorno se sumó al debate y se posicionó en medio de ambas posturas. Si bien coincidió con Cavallo en que hay que liberar el mercado lo antes posible, entendió la posición de Caputo por los riesgos sobre un salto en el dólar. “Para mí hay que liberar totalmente el dólar”, afirmó el economista en una entrevista en Panorama Económico. Sin embargo, reconoció que Caputo se encuentra sentado en la “silla eléctrica”, donde debe gestionar el riesgo de que el tipo de cambio “se escape”. "Caputo debe pensar lo mismo, pero también es cierto cómo lo mirás", señaló. En ese contexto, Spotorno sostuvo que la persistencia de las restricciones cambiarias choca con la toma de decisiones de los inversores, quienes ven en el esquema actual un obstáculo para comenzar a operar en el país. “Caputo pide que el mercado de capitales se volviera más activo, que se ofrecieran más productos, pero después vas a las regulaciones y está superregulado todo eso. Entonces, por un lado querés inversiones pero sigue habiendo bastante regulación dentro del mercado de capitales. Para un inversor extranjero, todo eso es un potencial problema”, puntualizó. “Creo que todos estamos de acuerdo en que esto hay que liberarlo todo en algún momento. La pregunta no es esa, sino cómo lo hacemos y en cuánto tiempo”, añadió el director del Centro de Estudios Económicos de OJ Ferreres. Para el economista, la decisión de mantener el cepo “tiene un costo muy alto y no es gratis”, ya que esto impacta directamente en el salario y el empleo. Hacia adelante, Spotorno ve dos opciones posibles para el dólar y la economía: “Liberar todo ahora y pagar todos los costos ahora o sostenerlo pero pagar el costo de la actividad económica y la inversión más frenada". “Caputo debe estar mirando el riesgo de que se te escape el dólar, que no pase lo del año pasado“, remarcó. “Son dos riesgos que existen y no sabés cuál es cuál. Siendo Ministro de Economía en funciones y estando en la silla eléctrica, debe estar más con la precaución que con avance un riesgo”, concluyó.