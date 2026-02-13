El dólar oficial se mantiene en calma y continúa la tendencia bajista que inició en 2026. Actualmente, la divisa cotiza a $ 1415 para la venta, lo que equivale un retroceso de $ 50 en lo que va de febrero. La moneda no registraba un valor tan bajo desde el 18 de noviembre cuando cerró la jornada también en $ 1415. Sobre esto opinó la economista Marina Dal Poggetto, directora de la consultora Eco Go, quien en diálogo por Radio Rivadavia evaluó los recientes movimientos del dólar en el mercado y sugirió cuáles son las perspectivas cambiarias en el futuro inmediato. Para la especialista, un factor clave de la caída de la cotización desde octubre de 2025 se explica porque se ha “activado el carry” donde, frente a un escenario con tasas de interés que resultan atractivas frente a un dólar que se mantiene en baja, los inversores prefieren quedarse en pesos. “Hubo un antes y un después de la elección legislativa de octubre. En la previa a la elección, la valorización fue infinita, o sea, la formación de activos externos, la compra de dólares de los particulares en los dos meses de septiembre y octubre, fueron cerca de u$s 6000 millones por mes. A partir de noviembre eso se desplomó a u$s 1000 millones y en diciembre volvió a u$s 1.800 millones y ahora se vuelve a desplomar“, explicó Asimismo, mencionó la relevancia de los dólares financieros. La economista detalló que actualmente el mercado recibe divisas provenientes de empresas y provincias que han colocado deuda en moneda extranjera. Esto, puntualizó Dal Poggetto, permite al Banco Central comprar reservas mientras “presiona el tipo de cambio hacia abajo”. Respecto al futuro cercano, la economista señaló que se ha construido un “puente” de estabilidad que abarca desde mediados de marzo hasta julio. Este período coincide con la entrada de la cosecha gruesa, lo que garantiza un flujo genuino de divisas para sostener la cotización: “La señal es: el dólar no se va a mover, la tasa de interés es muy alta y lo que activaste es el carry”. Dal Poggetto recalcó que esta paz cambiaria es el pilar sobre el cual el Gobierno espera que la inflación quiebre su inercia. Si bien advirtió que febrero y marzo seguirán mostrando cifras altas, Dal Poggetto vaticinó que en abril el índice de precios podría quebrar su tendencia actual. “Con el ancla cambiaria, es probable que esté más cerca de 2 que de 3”, aseguró. Sobre el 2,9% de enero, Dal Poggetto explicó que lo que se percibe actualmente “son los coletazos de los eventos que hubo en la previa a la elección legislativa, donde hubo una corrección cambiaria, donde la lectura fue que el traslado a precios había sido bajo”. A esos “coletazos”, como los llamó, agregó que deberían sumarse “algunos precios de los combustibles, donde hubo una decisión política de subir los impuestos que le pegaron los precios de lista”. Por último, se refirió a la credibilidad del INDEC y los cambios metodológicos en los índices de precios, donde destacó que la discusión es tanto técnica como política y resaltó la importancia de una correcta actualización de las tarifas en la medición de la inflación. “Si actualizamos la estructura con la canasta de consumo 2017-2018, mantenemos la estructura vieja, con toda una discusión de precios relativos, o sea, de cuánto pesan sobre todo los servicios públicos dentro del índice, pero bueno, es una discusión”, concluyó.