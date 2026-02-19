En un contexto donde la caída sostenida del dólar sorprende al mercado, el economista Christian Buteler analizó la dinámica cambiaria actual en diálogo con el programa de streaming Alerta en la City. El especialista desgranó los motivos de la “pax cambiaria” de las últimas semanas, pero advirtió que el atraso frente a la inflación y el movimiento de las bandas de intervención están configurando un escenario de mayor riesgo para el pequeño ahorrista y las estrategias de “bicicleta financiera”. Para Buteler, la baja del dólar no se explica solo por factores globales, sino por una dinámica local de regulaciones y financiamiento. “En Argentina está pasando una operación que impulsa esta caída: se están colocando deudas en dólares, tanto privada como pública. Las empresas están obligadas, por las regulaciones cambiarias, a liquidar automáticamente esos préstamos en el mercado“, explicó. Según el analista, este flujo genera una “sobreoferta temporal”, pero advirtió sobre el “día después”: “El día que vos tenés que pagar esos créditos, generás la demanda sobre esos dólares”. Uno de los puntos centrales del análisis de Buteler es la pérdida de valor real de la divisa frente al ritmo de los precios internos. “El dólar está llegando a un valor al cual ya empieza a quedar barato”, sentenció. “Los precios están subiendo a una velocidad mucho más alta de lo que está subiendo el dólar, que en realidad está cayendo nominalmente”, detalló Buteler. En este sentido, planteó que la percepción de una moneda barata suele alterar los flujos de inversión: “En algún momento ya no conviene tomar créditos para cambiarlos a pesos porque no rinden y aparece la expectativa de que puede subir hacia adelante”. Frente al auge de recomendaciones de “hacer tasa” en pesos, el economista fue tajante respecto a los riesgos actuales del carry trade —conocido en la calle por los pequeños ahorristas como “rulo financiero”—. Según su visión, el incentivo de esta operatoria es máximo cuando el dólar está cerca del techo de la banda, pero hoy la situación es diferente. “Hoy el carry trade está quedando un poco más riesgoso”, advirtió. El motivo radica en la actualización de las bandas de intervención por inflación. “A fin de marzo, vas a tener un 18% que puede subir el dólar (dentro de la banda). Hoy no tenés ninguna tasa en el mercado que te pueda cubrir de ese potencial riesgo si el tipo de cambio decide saltar“, explicó Buteler. Para el economista, el “gap” o brecha entre el valor actual y el techo posible es demasiado amplio para ser compensado por los rendimientos en moneda local. Ante la proliferación de consejos financieros en redes sociales que impulsan la compra de letras y bonos en pesos, Buteler recomendó cautela a los inversores minoristas. “Tengan en cuenta que ya no es una ganancia tan asegurada ir a tasa. Para quien no está en las finanzas todos los días, lo mejor siempre es diversificar“, sugirió. Dentro de sus recomendaciones para una cartera equilibrada, Buteler destacó: El especialista recordó que en Argentina “la estabilidad cambiaria es algo que se construye diariamente”. Citando los episodios de volatilidad de 2018, cerró con una máxima para los inversores: “No podés dar el año por resuelto en febrero, porque la dinámica de la Argentina es muy fuerte”.