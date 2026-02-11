El economista Fausto Spotorno analizó el escenario cambiario actual y planteó una visión cautelosa sobre la caída del valor del dólar. Con un valor actual de $ 1420, la divisa ya perdió $ 45 en lo que va del segundo mes del año y se ubica $ 60 por debajo de la cotización en la que cerró 2025 ($ 1480). En diálogo por Radio La Red, el especialista fue consultado sobre si una baja en el precio de la cotización es necesariamente positiva y consideró que la prioridad no es el descenso nominal, sino la estabilidad cambiaria que acompañe el ritmo de la inflación. En ese marco, Spotorno sugirió que una caída pronunciada del dólar, en un contexto donde la suba de precios mensual está cerca del 3%, puede ser riesgosa. “Lo que es bueno es que sea bastante estable. Ahora bien, si baja demasiado con una inflación alta, la posibilidad de que empiece a subir de nuevo es cada vez más fuerte“, advirtió. Y añadió: “Y si sube demasiado, lo que vos querés idealmente es que se mantenga relativamente estable y acompañe un poco la inflación. Tendrás algunas semanas más tranquilas y algunas semanas un poco más fuertes, pero que no se escape mucho de esos valores. Ni muy abajo ni muy arriba”. Por eso, el director del Centro de Estudios Económicos de OJ Ferreres justificó la postura del Banco Central de intervenir comprando dólares ya que, a su juicio, busca evitar que la divisa caiga a niveles que el mercado considere insostenibles. “Si baja demasiado, todos empezamos a pensar que por ahí puede subir. Porque todavía tenemos casi 3% de inflación mensual, entre 2 y medio. Entonces, si todos los precios tienden a subir, uno pensaría que el dólar también debería tender a subir”, afirmó. Sobre la meta de Javier Milei de alcanzar una inflación que comience con 0 en el mes de agosto, Spotorno se mostró escéptico y aseguró: “Yo no veo que pase eso, creo que lo que puede empezar a esperar el Gobierno es que en los próximos dos o tres meses empiece a torcer el rumbo de la inflación, y que esta suba que viene teniendo empiece a doblegarse". Argumentó que existen factores que “complican la existencia” de los precios, principalmente el ajuste pendiente de las tarifas de servicios públicos. Este sinceramiento de precios relativos, explicó, actúa como un contrapeso que impide que el índice descienda de forma lineal. “La baja de la inflación no es lineal, pareció así cuando empezó el Gobierno y la logró bajar de casi de dos dígitos mensuales a un dígito mensual, pero a partir de acá el contexto es mucho más difícil”, insistió al tiempo que subrayó que bajar el IPC del 2% al 1% es una tarea mucho más compleja. Finalmente, el economista concluyó que el “ruido electoral” que afectó la economía el año pasado está terminando de disiparse, pero que el costo de estabilizar el sistema ha sido una fuerte contracción de la actividad. Para Spotorno, el éxito final dependerá de mantener el superávit y lograr que la demanda de pesos se recupere de forma sostenida.