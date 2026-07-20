Instalación del Congreso de Colombia: a qué hora comienza, cuál será la agenda y quiénes compiten por la presidencia del Senado y la Cámara

El Congreso de Colombia inicia este 20 de julio un nuevo período legislativo correspondiente al cuatrienio 2026-2030. La jornada coincide con la conmemoración del Grito de Independencia y marca el comienzo de una nueva etapa política, en la que también se prepara el cambio de Gobierno previsto para el próximo 7 de agosto.

Durante la sesión se llevará a cabo la posesión de los congresistas elegidos en las elecciones legislativas de marzo, además de la elección de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes para el primer año legislativo. Asimismo, será la última intervención de Gustavo Petro ante el Congreso como presidente de la República.

La instalación también servirá como punto de partida para los debates que marcarán la agenda política de los próximos meses, con la presentación de nuevos proyectos de ley y las primeras discusiones relacionadas con el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella.

¿A qué hora es la instalación del Congreso de Colombia y cuál será la agenda del 20 de julio?

La sesión de instalación del nuevo Congreso está programada para comenzar a las 3:00 p. m. en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. En el encuentro participarán los senadores y representantes elegidos para el período 2026-2030, quienes asumirán oficialmente sus funciones tras prestar juramento.

El orden del día contempla el llamado a lista de los congresistas, actos protocolarios como la interpretación del Himno Nacional y la participación de la banda sinfónica, además de la designación de las comisiones protocolarias. Posteriormente intervendrá el presidente saliente del Senado y, luego, Gustavo Petro realizará la instalación formal de las sesiones ordinarias. Tras ese discurso, los partidos declarados en oposición tendrán un espacio para fijar su posición antes de la elección de las nuevas mesas directivas.

La jornada incluirá la elección de las presidencias del Senado y la Cámara de Representantes, la última intervención de Gustavo Petro ante el Legislativo como presidente y el comienzo de la agenda que marcará el primer año parlamentario. EFE / Alejandro Garcia

Presidencia del Senado y de la Cámara: quiénes son los principales candidatos

Uno de los momentos más esperados de la jornada será la elección de los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes para el período legislativo 2026-2027. En el Senado, la definición se presenta como una de las disputas políticas más abiertas debido a la falta de un consenso entre los distintos sectores.

Entre los principales aspirantes aparece Alfredo Deluque, del Partido de la U, quien cuenta con respaldo de sectores cercanos al presidente electo Abelardo de la Espriella. En la otra orilla figura Honorio Henríquez, del Centro Democrático, impulsado por su partido como alternativa para dirigir la corporación. En la Cámara de Representantes, los nombres que concentran la atención son Nicolás Barguil, del Partido Conservador, y Daniel Briceño, del Centro Democrático, aunque Barguil llega con mayores posibilidades debido a los acuerdos políticos entre las colectividades.

Los proyectos de ley que llegarán al Congreso y el debate por la posesión presidencial

Con la instalación del nuevo Congreso también comenzará la radicación de las iniciativas que harán parte de la agenda legislativa del primer año. El Gobierno saliente anunció la presentación de seis proyectos de ley antes de finalizar su mandato, mientras que el Centro Democrático anticipó un paquete de 16 propuestas enfocadas en temas como justicia, salud y seguridad. A su vez, el representante Daniel Briceño informó que impulsará 15 iniciativas desde el inicio de la legislatura.

Otro de los temas que podría generar debate en los primeros días del nuevo Congreso será la propuesta para trasladar la sesión de posesión presidencial del 7 de agosto a una guarnición militar. La iniciativa deberá ser discutida por el Legislativo y se fundamenta en normas constitucionales y legales que permiten, de manera excepcional, cambiar temporalmente la sede del Congreso para la realización de actos oficiales. Aunque la propuesta ha generado posiciones encontradas, será uno de los primeros asuntos que deberán analizar los nuevos congresistas.