Emmanuel Álvarez Agis, furioso con Cambiemos: "Buscan que el dólar se vaya al demonio"

El economista Emmanuel Álvarez Agis, director de la consultora PxQ, opinó sobre la crisis económica que sufre el país y el comunicado de Juntos por el Cambio respecto a la deuda en pesos.

Agis publicó un informe donde asegura que "la deuda en pesos desde el punto de vista técnico no representa ningún problema para la Argentina" y critica la "irresponsabilidad del comunicado" de Cambiemos.



El lunes, tras una reunión de su Mesa Nacional, JxC volvió a hablar sobre la herencia que está dejando este Gobierno, que consideran que es una "bomba" pateada hasta la próxima gestión. Estos movimientos hacen mella en el oficialismo, que califica como "irresponsable" la actitud de la oposición.

"Trato de no meterme en problemas partidarios, pero esto lo es. Que Cambiemos hable de esto parece un chiste de mal gusto. Si la deuda es pagable, lo que uno puede deducir es que Cambiemos quiere que el gobierno tenga una crisis financiera donde la deuda se haga pomada y el dólar se vaya al demonio para obtener un beneficio no solo electoral sino económico-político ", dijo Álvarez Agis esta mañana en diálogo con Radio con Vos.

Emmanuel Álvarez Agis

"Evidentemente, el programa que Cambiemos quiere aplicar, no lo quiere protagonizar. El ajuste prefiere que se lo haga el mercado a este Gobierno", añadió.

El economista se mostró molesto con el comunicado y planteó de manera tajante: "No puede ser que la oposición apueste a que le explote la economia al gobierno para ganar unas elecciones". "Es mentira que el mundo no le quiere prestar al país, no le quieren prestar a Cambiemos", concluyó.

Por último, Agis recordó la corrida cambiaria que hubo en 2019, cuando Alberto Fernández debió salir a ponerle un techo al dólar para contener la situación económica. Según contó, en ese entonces lo llamaron Hernán Lacunza y Guido Sandleris . " Ver ahora a los mismos que me llamaron porque nos necesitaban, hacer este jueguito para que le vuele todo por el aire al Gobierno, me parece a miserable ", determinó.

La respuesta del Gobierno





El secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, funcionario del equipo de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, salió a responderle a la oposición por las acusaciones de la "bomba" que está dejando este Gobierno como herencia a la próxima gestión , relacionada con el perfil y el monto de la deuda pública en pesos.

Mediante un hilo de publicaciones en la red social Twitter, el economista defendió que la deuda en la Argentina es menor que al final del período de Gobierno de Mauricio Macri y más "manejable" .

"A diferencia del período 2016-2019, en el que se emitía mayoritariamente deuda en dólares, hoy el mercado de deuda en pesos constituye la principal fuente de financiamiento del Tesoro . Además, para 2022 la asistencia -emisión monetaria- del Banco Central (BCRA) representó sólo el 20% del financiamiento en pesos", señaló Rubinstein.

El número 2 del Ministerio de Economía justificó: " Este Gobierno no sólo no se endeudó con el exterior, sino que además reestructuró más de u$s 100.000 millones de títulos de deuda en moneda extranjera , renegoció el préstamo Stand-by de 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por más de u$s 44.000 millones, arribó a un nuevo acuerdo con el Club de París y reconstruyó el mercado de deuda en pesos luego de su reperfilamiento (default) por el Gobierno anterior en 2019".