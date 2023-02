Deuda en pesos y en dólares: el Gobierno le responde a la oposición por la "bomba" de la herencia

El secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, funcionario del equipo de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, salió a responderle a la oposición por las acusaciones de la "bomba" que está dejando este Gobierno como herencia a la próxima gestión , relacionada con el perfil y el monto de la deuda pública en pesos. Hay malestar en el oficialismo por los intentos de generar una corrida cambiaria que leen tras los comunicados de Juntos por el Cambio.

A diferencia del período 2016/2019, en que se emitía mayoritariamente deuda en Dólares, hoy el mercado de deuda en Pesos constituye la principal fuente de financiamiento del Tesoro. — Gabriel Rubinstein (@GabyRubinstein) February 7, 2023

Mediante un hilo de publicaciones en la red social Twitter, el economista defendió que la deuda en la Argentina es menor que al final del período de Gobierno de Mauricio Macri y más "manejable" .

"A diferencia del período 2016-2019, en el que se emitía mayoritariamente deuda en dólares, hoy el mercado de deuda en pesos constituye la principal fuente de financiamiento del Tesoro . Además, para 2022 la asistencia -emisión monetaria- del Banco Central (BCRA) representó sólo el 20% del financiamiento en pesos", señaló Rubinstein.

Gabriel Rubinstein, secretario de Política Económica

El número 2 del Ministerio de Economía justificó: " Este Gobierno no sólo no se endeudó con el exterior, sino que además reestructuró más de u$s 100.000 millones de títulos de deuda en moneda extranjera , renegoció el préstamo Stand-by de 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por más de u$s 44.000 millones, arribó a un nuevo acuerdo con el Club de París y reconstruyó el mercado de deuda en pesos luego de su reperfilamiento (default) por el Gobierno anterior en 2019".

Deuda en el gobierno de Alberto Fernández

Como resultado, indica Rubinstein, " el ratio deuda / PBI, que se había incrementado durante 2015 a 2019 desde 52,6% a 89,8% , al tercer trimestre de 2022 ya acumulaba un descenso de 10 puntos porcentuales hasta el 79,8%".

El peso de la deuda pública sobre el Producto de la Argentina cayó 10 puntos porcentuales en tres años, y ganó participación la deuda en pesos

"Al mismo tiempo, se verifica una 'desdolarización' de la deuda respecto de la recibida en 2019, pasando de una proporción de deuda en dólares del 70% al 53% actualmente . Es decir, la deuda en relación al tamaño y capacidad de la economía es sensiblemente menor en muy poco tiempo, tanto por un buen manejo de la deuda como también por el crecimiento económico desde la recuperación post pandemia", celebró el ex titular de la consultora Gabriel Rubinstein & Asociados (GRA).

Deuda en el gobierno de Mauricio Macri

"Por otro lado, a diferencia del período 2015-2019, la actual estrategia de financiamiento se basa en la emisión de deuda en la moneda que el país emite . Aquel Gobierno emitió Letras del Tesoro (Letes) en dólares a cortísimo plazo con tasas cercanas al 7,5% anual, llegando a acumular hacia finales de 2019 un monto equivalente al 8% del PBI que ellos mismos tuvieron que "reperfilar", perjudicando principalmente a los ahorristas argentinos", continuó con la comparación.

"Este Gobierno se financia en pesos, y la porción denominada Dólar Linked, que se ajusta por el tipo de cambio oficial, paga tasas de interés del 0% (cero por ciento). Por su parte, el BCRA, al igual que todos los bancos centrales del mundo, realizan operaciones en el mercado para asistir y estabilizar el sistema bancario", defendió Rubinstein.

Para él, "esto fue crucial para garantizar estabilidad durante la pandemia, el shock internacional de la guerra en Ucrania y cuando dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) sugirieron pretender repetir su propia historia en caso de ganar las elecciones en 2023".

La deuda en pesos representa el 24% del PBI, señaló Rubinstein

Rubinstein subrayó que "la deuda en pesos es absolutamente manejable y sustentable", porque representa en su totalidad el 24% del PBI (incluyendo bonos de largo plazo como el Discount y el Cuasipar), de la cual la mitad está en manos del propio Estado Nacional. "Esto se compara con deudas internas equivalentes al 124% del PBI en el caso de Colombia y del 65,6% del PBI en el de Brasil", dijo.

Y cerró: "Cuidar el sistema financiero y mercado de capitales local es prioritario para este Gobierno, ya que sin mercado de capitales no hay financiamiento para el desarrollo ".

El comunicado de Juntos por el Cambio

Este lunes, tras una reunión de su Mesa Nacional, JxC volvió a hablar sobre la herencia que está dejando este Gobierno, que consideran que es una "bomba" pateada hasta la próxima gestión. Estos movimientos hacen mella en el oficialismo, que califica como "irresponsable" la actitud de la oposición.

La endeble situación financiera del país puede desatar una corrida del peso hacia el dólar cuando se acerquen las elecciones, un motivo que volvería a descontrolar la inflación y sería perjudicial para el Frente de Todos.