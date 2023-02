Deuda: tras la crítica opositora, el Gobierno profundiza la recompra de títulos

Luego del duro comunicado de Juntos por el Cambio que sembró dudas sobre el cumplimiento de los compromisos de deuda en pesos en un eventual gobierno de ese espacio a partir de diciembre, el Ministerio de Economía anunció que profundizará la recompra de bonos en dólares este martes, con un 20% de los u$s 1000 millones que destinará a la adquisición de títulos que cotizan a menos de un tercio de su valor nominal.

"La suba de tasas de la Fed generó una situación de caída general en los mercados emergentes que nos da una oportunidad para seguir consolidando el proceso de recompra. Hoy estaremos presente en el mercado con un 20% dentro del programa anunciado ", anunció, vía Twitter, el secretario de Finanzas, Eduardo Setti. El funcionario suele usar su cuenta para compartir y replicar información oficial. El anuncio, en primera persona. tuvo un tinte distinto a posteos anteriores, aunque no lo vinculó con el comunicado del frente opositor.

El lunes, después de una reunión de cuatro horas con sus equipos económicos, la plana política de Juntos por el Cambio emitió un comunicado que pareció teledirigido a la deuda en pesos. El Gobierno, dijo continúa "postergando las soluciones de fondo y recurriendo a medidas de corto plazo que 'alargan la mecha al costo de agrandar la bomba'" . "La conducción nacional se expresó en contra de la utilización abusiva de instrumentos en pesos ajustados en dólares (bonos link o duales) con tasas de interés imposibles de pagar, o en dólares a tasas usuarias", continuó.

Crítica a la recompra de deuda

Además, criticó la "improvisada y dudosa" recompra de deuda en dólares con reservas y las distintas adquisiciones de bonos que hizo el Banco Central, equivalentes al 2,3% del PBI durante la gestión de Alberto Fernández. "No podemos avalar con nuestro silencio una política cortoplacista que hipoteca nuestras posibilidades de desarrollo ni la actitud cómplice de algunos sectores que buscan sacar tajada en este final de ciclo", concluyó.

COMUNICADO DE LA MESA NACIONAL DE JUNTOS POR EL CAMBIO pic.twitter.com/Rgl5jGYwhq — JxC Juntos por el Cambio (@juntoscambioar) February 6, 2023

La lectura de la oposición

El Gobierno "está hipotecando el futuro para llegar y que le explote al siguiente", dijo a El Cronista un referente económico de Juntos por el Cambio que participó del encuentro del lunes.

El experto enumeró: " repos a tasas usurarias (aún en proceso de negociación), recompran deuda con dólares escasos que compró caros (dólar soja), swaps que hay que devolver, bonos en dólares a cambio de bonos en pesos, bonos para pagar impuestos de 2024, bonos ajustables por CER o dólar (lo mayor), SIRA pagables solo desde diciembre, moneda local para comercio con Brasil que habrá que pagar en dólares, créditos del Banco do Brasil a importaciones argentinas (que son dólares futuros), cambio de acreedores privados por Anses y BCRA (o sea a jubilados y tenedores de pesos), entre otras". Y concluyó: "El Gobierno hizo un canje y no recuperó el crédito. El país ya está en default, o no tiene crédito, que es lo mismo".

Inquietud en el mercado

La dureza del comunicado no cayó nada bien en el mercado, según distintas fuentes consultadas. "Las preguntas que los fondos de inversión iban a hacer a partir de marzo a la oposición, se adelantaron. E s cierto que hay un problema, que los bancos y las empresas están entrampados por el cepo, pero esto les agrega incertidumbre ", dijo un economista de diálogo permanente con el sector financiero y las grandes empresas. En un fondo de inversión contaron que los referentes de Juntos por el Cambio hacen un diagnóstico similar en las reuniones privadas. "Está en juego el dinero de las empresas, de las compañías de seguro... ¿quién puede pensar que alertar sobre una bomba que va a explotar no va a preocupar a los inversores?", indicaron.

Paños fríos

En el Gobierno, sin embargo, pusieron paños fríos. En el equipo del ministro Sergio Massa entienden que los comunicados no afectan la gestión cotidiana, que obliga a roll overs periódicos de deuda en pesos a tasas altas y con instrumentos duales.

Eduardo Setti, el secretario de Finanzas de Sergio Massa

Recordaron que, hace diez días, otro comunicado de Juntos por el Cambio advirtió sobre el "delicado escenario de fragilidad financiera" y endeudamiento del sector público y que, luego, bajaron el dólar blue y mejoraron los precios de los bonos. "Sería distinto si lo dijeran Mauricio Macri o Hernán Lacunza", especularon, en referencia a una posible futura gestión.

Javier Timerman, titular de Adcap, sostuvo: "Creo que, con el cepo, las empresas van a seguir rolleando posiciones, pero no parece muy atinado sacar dos comunciados en una semana alertando sobre una bomba".