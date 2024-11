En qué recomienda invertir el Gurú del Blue de cara al 2025: "Épico..."

El analista financiero Salvador Di Stefano aseguró que sigue la "épica alcista" en el mercado argentino y planteó cuáles son las mejores oportunidades de inversión.

El especialista afirmó que " la tendencia del mercado sigue siendo alcista ", pese a que pueda haber alguna toma de ganancias en el mercado de bonos y acciones.

"El mercado de acciones y bonos tuvo una suba épica, difícil de volver a repetirse en la magnitud de los porcentajes actuales", marcó el "Gurú", sin embargo, este considera que todavía "hay espacio para que siga en tendencia alcista".

"Para que ello suceda es necesario que el mercado tenga algunas tomas de ganancias que son necesarias para digerir subas, y capturar más volumen de dinero para convalidar precios más elevados", observó en este sentido.

En materia de bonos, Di Stefano señaló que, luego de la fuerte suba que se produjo en noviembre, "daría la sensación de que los títulos se apunaron por tremenda suba y vendrá una toma de ganancias", lo que "dejará espacio para un recorrido alcista para el mes de diciembre".

"Hasta ahora el Riesgo País cayó el 61,3%, una baja épica", apuntó en el último informe publicado en su sitio web.

Las acciones con más potencial de suba según el Gurú del Blue





Para el especialista, "la suba de los bonos hizo que las acciones mostraran un comportamiento muy alcista". En este contexto, destacó la evolución de la acción de YPF, que en el exterior cotiza a u$s 40, superando el máximo del año 2014.

"La capitalización bursátil de YPF se ubica en u$s 15.740 millones, la empresa brasilera Petrobras vale u$s 55.440 millones, claramente YPF tiene potencial para seguir subiendo, más cuando se ha volcado a la explotación de petróleo y gas no convencional", apuntó.

"Cuando asumió Javier Milei la acción valía u$s 7,5, hoy u$s 40. Subió el 433%, es una máquina de dejar dinero en el bolsillo de quienes la compraron", determinó.

Asimismo, señaló que otra acción que tuvo un gran recorrido alcista es Vista, que mantiene un "gran potencial para generar utilidades".

"La suba del petróleo a u$s 71,2 la favorece, ya que la empresa solo se dedica al oro negro, no a gas. Cuando asumió Javier Milei valía u$s 30, hoy vale u$s 56,5, lo que implica un incremento del 88,3%", advirtió el analista a cargo de la consultora SDS.

Di Stefano remarcó que sus "preferidas" son las acciones energéticas y bancarias, aunque destacó que hay "empresas de menor volumen que no pueden dejar de tenerse en cuenta", como Matba Rofex.

El último consejo de inversión del Gurú del Blue: "No hay que temerle a..."

Por último, a modo de resumen, el Gurú del Blue lanzó un consejo para los inversores: "No hay que temerles a las tomas de ganancias, son muy saludables para seguir creciendo".

"Por otro lado, en diciembre hay vencimiento de los mercados de futuros en Argentina y en Estados Unidos, que las acciones corrijan no quiere decir que el rally épico de la bolsa argentina terminó, quiere decir que se agacha para tomar más fuerza", concluyó.